Três pessoas ficam feridas durante briga entre família em Londrina

Uma briga familiar terminou três pessoas feridas na madrugada deste sábado (3), por volta da 1h, na avenida Santo Magrini, no conjunto Parigot de Souza, zona norte de Londrina. Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher estava em um bar consumindo bebida alcoólica com o namorado e contado que teria sido agredida pelo irmão.

O companheiro da mulher, que ainda de acordo com a PM, estava bêbado, teria ido até a casa do irmão dela tirar satisfação sobre o que teria ocorrido no passado. Os irmãos moram no mesmo terreno, sendo que a mulher na casa da frente.

A PM informou que o namorado dela teria arrombado a casa do cunhado com uma garrafa de vidro quebrada. O homem estava em casa com o filho e a esposa. Quando percebeu que seria agredido, tentou evitar a confusão.

Porém, ele e o filho, de 16 anos, foram agredidos com estocadas da garrafa quebrada. O adolescente ficou gravemente ferido. Já os outros dois envolvidos sofreram ferimentos moderados. Ambos foram atendidos pelo Siate e encaminhados ao hospital.

Após alta médica, todos serão encaminhados para delegacia para prestar depoimento. A PM já informou que o agressor, que é o namorado da mulher, recebeu voz de prisão. Os nomes não foram divulgados.

