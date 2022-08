Três semáforos da cidade estão parados por conta do mau tempo em Cambé

O Departamento de Trânsito de Cambé está alertando pedestres e motoristas por conta do mau tempo, que afetou três importantes semáforos da cidade. Por conta das descargas elétricas que ocorreram na madrugada e na manhã desta terça-feira (09), os semáforos de três cruzamentos da cidade estão parados, sendo eles: Rua Belo Horizonte com a Rua Equador; Avenida Inglaterra com a Avenida Canadá; e da Rua Pará com a Rua Otto Gaertner. Fausto Anami, diretor do Departamento de Trânsito da cidade, esclarece que a expectativa é de que os semáforos voltem a funcionar normalmente ainda nesta terça-feira, mas que o trabalho depende das condições climáticas.

Anami destaca que os três semáforos não estão desligados por completo, mas estão com a luz amarela piscando. “No trânsito, o amarelo indica cautela, por isso que quando acontece algum problema nos semáforos, uma luz nessa cor fica piscando. Isso indica que os motoristas e os pedestres devem ficar ainda mais atentos com o trânsito”, pontua. De acordo com ele, as descargas elétricas que aconteceram durante a madrugada e a manhã de hoje podem ter causado algum problema no aparelho semafórico. “Quando o aparelho sofre algum problema, para não estragar, ele entra nesse modo de alerta, tanto para indicar para nós que ali tem um problema quanto para a população ficar alerta”, destaca.

O diretor ressalta que é normal que os semáforos entrem nesse modo alerta quando há um volume grande de chuva ou descargas elétricas constantes, já que é um equipamento eletrônico. De acordo com ele, o técnico responsável por fazer os reparos nos semáforos da cidade vai começar o trabalho na tarde desta terça-feira, mas que o serviço depende das condições climáticas do momento. “Se for algum problema no controlador, ele consegue resolver rapidamente. Por outro lado, caso o mau tempo tenha afetado uma das luzes, o técnico só pode trabalhar quando o tempo estiver limpo, porque há o risco de novas descargas elétricas”, esclarece.

Fausto Anami também ressalta que é essencial que os motoristas e pedestres redobrem os cuidados nessas situações. “O motorista deve trafegar com mais cuidado, reduzir a velocidade nos cruzamentos e prestar o máximo de atenção em outros condutores e pedestres”, finaliza.