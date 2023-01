O Paraná Empreende Mais UEL está com inscrições abertas para o curso de Capacitação em Gestão Empresarial. Serão disponibilizadas 100 vagas voltadas para micro, pequenos e médios empresários, além de empreendedores individuais, informais e demais interessados na área. As inscrições seguem até dia 30, neste link.

O curso é gratuito e será dividido em quatro módulos, distribuídos em 12 semanas. A carga horária é de 72 horas, com atividades totalmente online: aulas ao vivo, mentorias sobre gestão empreendedora e palestras. As aulas serão ministradas às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h, via Google Meet. O corpo docente conta com especialistas no tema e com a equipe da UEL. O curso será realizado entre 6 de fevereiro e 3 de maio.

Agência UEL