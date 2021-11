UEL oficializa retorno das aulas presenciais a partir de 24 de janeiro

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) aprovou nesta quinta-feira (25) o retorno das aulas presenciais a partir do dia 24 de janeiro, quando os estudantes deverão iniciar o 2º semestre de 2020. A aprovação ocorreu durante reunião remota com a participação de mais de 50 conselheiros.

Na prática, foi aprovada a Resolução nº 032/2021 que elenca regras e obrigações para o retorno das atividades acadêmicas, a partir do cumprimento de protocolos sanitários e do Plano de Contingência contra a Covid-19 da UEL.

A minuta aprovada considera que a presencialidade passa a ser a regra e o ensino remoto emergencial excepcional. Durante a reunião, o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, esclareceu uma série de dúvidas relacionadas às condições sanitárias, de limpeza e de saúde, condições de transporte coletivo e funcionamento do Restaurante Universitário (RU).

O reitor ressaltou que o retorno ocorre quando todos os estudantes de graduação e pós-graduação estão com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. Ele adiantou que procurou pessoalmente a prefeitura de Londrina para debater a necessidade de atenção especial por parte da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) para que seja providenciado transporte coletivo para atender a região Leste de Londrina, sobretudo o Campus Universitário.

Sérgio Carvalho explicou também que a Prefeitura do Campus (PCU) concluiu a terceirização de funcionários que deverão atuar no setor do zeladoria e limpeza em todos os Centros de Estudos e demais unidades do Campus, reforçando o trabalho de manutenção e limpeza que já é realizado pela equipe de zeladoria composta por servidores efetivos da universidade. “A terceirização foi necessária já que o cargo de zelador foi extinto, não havendo possibilidade de novas contratações”, disse.

A Pró-reitora de Graduação, professora Marta Fávaro, relatou o processo, destacando todos os pontos da Resolução que estabelece o retorno presencial. Ela também esclareceu que o processo de retomada prevê estudos para possíveis alterações nos horários de entrada e saída de aulas, como forma de melhorar o fluxo de estudantes nos horários de pico.

Ela informou também que já existe a definição por parte da concessionária TCGL em ocupar uma das salas do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC) para atender estudantes que necessitarem da confecção da carteira de passe estudantil, a partir de 24 de janeiro.

RETORNO SEGURO – Já o vice-reitor, professor Décio Sabbatini, coordenador do Grupo de Trabalho Covid-19 da UEL, explicou que a universidade conta com uma terceira versão do Plano de Contingência contra a doença, que elenca diretrizes, normas e ações neste momento da pandemia. Ele explicou que a recomendação é manter o uso de máscaras, higienização das mãos e o distanciamento como forma de precaução para evitar a transmissão do vírus.

“Estamos nos organizando para o retorno presencial de todos os estudantes. Mantendo todas as precauções qualquer possibilidade de surto será pequena”, avaliou.

Agência Estadual de Notícias