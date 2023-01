A Unidade Básica de Saúde do Jardim Novo Bandeirantes vai suspender os atendimentos de 23 a 27 de janeiro por conta das obras de reforma e ampliação da unidade. A população que precisar de algum atendimento nesse período pode procurar uma a UBS do Santo Amaro, do Silvino e a Dr. Algacyr Ferreira. Em caso de emergência, as pessoas devem ir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou ao Pronto Atendimento 24 Horas. Já a partir do dia 30, os atendimentos serão realizados na sede da Clínica do Novo Bandeirantes.

Núbia Mara Mattos, diretora do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Cambé, explica que durante os dias 23 e 27 de janeiro, a equipe da UBS vai organizar a mudança dos equipamentos para a sede provisória do posto. Segundo ela, durante a próxima semana, quem precisar de algum atendimento de emergência deverá procurar: a UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, n° 479) ou o Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza). As UBS do Santo Amaro (Rua Rio São Francisco, n° 550), Silvino (Rua Nilo Peçanha, n° 318) e a Dr. Algacyr Ferreira (em anexo ao Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje) também vão atender a população que vive na região.

Por conta da reforma e ampliação da UBS do Jardim Novo Bandeirantes, a partir do dia 30 de janeiro, os atendimentos serão retomados na sede da Clínica do Novo Bandeirantes, que fica na Rua Bento Mussurunga, n° 555. “Como a obra vai envolver toda a estrutura do posto, nós optamos por transferir os atendimentos para um outro espaço”, explica Mattos. Segundo ela, a equipe já está entrando em contato com a população que tem alguma consulta ou atendimento agendado na UBS. A população que quiser tirar alguma dúvida pode entrar em contato com o telefone 3174-0477.

“Esse é um momento muito importante para a Saúde de Cambé, então nós pedimos a compreensão de toda a população, já que vamos precisar refazer a agenda de atendimentos”, explica. A diretora também destaca que nenhum serviço será prejudicado nesse período e que a mesma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem vão atuar na Clínica.

Após as obras de reforma e ampliação, a UBS do Novo Bandeirantes vai ter uma estrutura quase três vezes maior que a atual, já que hoje são 221 m² de área construída e, com a ampliação, o espaço vai ter 614 m². Na parte da reforma, todo o local será pintado, além de receber novas torneiras, janelas, portas, peças sanitárias, pisos e azulejos.

Em relação à nova construção, o ambiente receberá novos sanitários, três consultórios odontológicos, 11 salas de atendimento e uma nova recepção, já que a atual não suporta a demanda de pacientes.

Tanto na parte de reforma quanto de ampliação, vão ser investidos, no total, R$1.561.369,00, sendo que, do montante, R$1.111.378,21 são recursos próprios do município e o restante vem de repasses estaduais e federais. A UBS do Novo Bandeirantes abrange 13 bairros, atendendo mais de 10 mil habitantes. A expectativa é que os serviços voltem para a sede da UBS do Jardim Novo Bandeirantes até o final de 2023.