Vacina Mais continua nesta semana: crianças de 3 a 4 receberão imunizante contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde continua com a campanha de multivacinação, o programa Vacina Mais do Ministério da Saúde, nesta semana. Por isso, nesta terça-feira (26/07) e na quinta-feira (28/07), serão disponibilizadas vacinas de rotina para todas as idades, assim como vacinas contra a Covid-19, para aqueles que estão com imunizantes atrasados. Vacinas como Influenza, Sarampo, Caxumba e Rubéola estarão disponíveis para todos que precisam colocar a sua carteira de vacinação em dia.

Na terça-feira (26/07) as crianças de 4 à 11 anos poderão ser imunizadas com a primeira dose contra a Covid-19 e na quinta-feira (28/07) as crianças a partir de 3 anos também estão liberadas para tomarem a primeira dose. Será disponibilizada a segunda dose para crianças acima de cinco anos nos dois dias. Além disso, jovens com mais de 12 anos poderão ser imunizados com a primeira, a segunda ou a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Também no dia 26/07 e 28/07, os profissionais da saúde e a população geral acima de 40 anos poderão tomar a quarta dose.

A vacinação será realizada das 8h às 21h nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cristal, Silvino e Algacyr Ferreira.