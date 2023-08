Vagas de Emprego em Cambé – Oportunidades para Diversas Áreas

A Agência do Trabalhador de Cambé apresenta uma variedade de vagas de emprego para aqueles que buscam oportunidades em diferentes setores. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Vagas disponíveis em 22/08/2023

Agente Funerário: Atendimento a chamados, preparação de corpos, organização de velórios. Requer experiência e habilitação B. Assistente de Vendas: Vendas e merchandising, preferencialmente com graduação completa. Conhecimento em Excel é necessário. Atendente Odontológico: Auxílio em atendimentos, esterilização de materiais. Experiência é um diferencial. Auxiliar Administrativo: Controle de convênios, fechamento de caixa, recebimento de boletos. Auxiliar de Almoxarifado: Recebimento e organização de materiais, verificação de estoque. Auxiliar de Contabilidade: Assistência contábil e administrativa, lançamentos e preparação de documentos. Auxiliar de Cozinha: Preparação de alimentos, limpeza e conservação do restaurante. Auxiliar de Escritório (Estágio): Auxílio em cobranças, cadastro, envio de faturas. Auxiliar de Expedição: Separação, embalagem, conferência de materiais, expedição. Auxiliar de Limpeza: Limpeza e manutenção de ambientes. Auxiliar Técnico de Mecânica: Auxílio em manutenções de máquinas agrícolas. Cozinheiro Geral: Preparo de refeições, organização da cozinha. Motorista de Caminhão: Entrega de mercadorias, manutenção da carga. Operador de Empilhadeira: Operação e manutenção de empilhadeiras. Técnico em Manutenção Elétrica: Instalação e manutenção de equipamentos elétricos. Vendedor Interno: Vendas, atendimento ao cliente, prospecção. Professor de Artes: Graduado em Artes, especialização em educação especial e inclusiva.

Lembramos que estas vagas podem sofrer alterações sem prévio aviso. Para mais informações e detalhes sobre as oportunidades, entre em contato com a Agência do Trabalhador de Cambé, localizada na Avenida Inglaterra, 774 – Centro / Cambé – PR, ou ligue para o telefone 3174-0443.

Não perca tempo e aproveite essas chances para alavancar sua carreira e conquistar novos horizontes profissionais!