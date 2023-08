Programa Bolsa Atleta a Caminho de Virar Lei em Cambé após Votação na Câmara

Na última segunda-feira (21/08), a 23ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Cambé não apenas debateu temas de interesse da comunidade, mas também testemunhou um momento crucial: a aprovação em primeira votação do Projeto de Lei nº 33/2023. Esse projeto visa estabelecer o Programa de Incentivo ao Esporte Amador, também conhecido como Bolsa Atleta, em âmbito municipal.

A sala do Plenário estava repleta de atletas, técnicos, pais e apoiadores, e contou com a presença notável da Secretária de Esporte e Lazer de Cambé, Telma Gamba. Entre os presentes estavam ilustres figuras como os técnicos Edson ‘Garrincha’ Nascimento (futsal), Rodolfo ‘Cyborg’ Moraes (handebol) e Reginaldo Mazzola (vôlei).

Unânimes em apoio à iniciativa, os vereadores expressaram confiança de que o Projeto de Lei será aprovado em sua segunda votação durante a próxima sessão (em 28/08). O presidente da Câmara, vereador Tokinho, enfatizou como muitos talentosos atletas de Cambé buscam oportunidades fora da cidade devido à falta de incentivo financeiro local. A aprovação do programa representaria uma mudança nesse cenário, mantendo esses talentos esportivos em sua cidade natal.

Telma Gamba, Secretária de Esporte e Lazer, comemorou a votação positiva do Projeto de Lei nº 33/2023 como uma conquista há muito esperada pelos profissionais e atletas da cidade. Ela afirmou que esse momento se tornaria um marco histórico no esporte local. Após a aprovação pela Câmara Municipal, o projeto será encaminhado ao Executivo para deliberação e assinatura do prefeito Conrado Scheller, o que definirá os prazos e valores dos apoios aos atletas de Cambé.

Além disso, nesta sessão, os vereadores também aprovaram, em segunda votação, o Projeto de Lei Complementar nº 8/2023, proposto pelo vereador Igor Mateus. Esse projeto determina que supermercados ofereçam carrinhos de compras adaptados para pessoas com deficiência e autismo.

Outras aprovações incluíram a inclusão de parágrafos ao artigo 4º da Lei n° 3.116, de setembro de 2022, que trata do Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM), e a criação do Fundo Municipal de Políticas Públicas de Direitos para Mulheres (FMPPM). Além disso, o “Agosto Cinza”, mês de conscientização e promoção de eventos sobre prevenção e combate a incêndios, foi acrescentado ao Calendário Oficial de Eventos do Município por iniciativa do vereador Jota Mattos.