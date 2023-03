Vagas de emprego para PCDs na Coca-Cola FEMSA Brasil em Santa Catarina e Paraná, com destaque para Cambé.

A Coca-Cola FEMSA Brasil está com vagas abertas para profissionais portadores de deficiências (PCDs) nas cidades de Chapecó, em Santa Catarina e Francisco Beltrão, Cascavel e, especialmente, em Cambé, no Paraná. A iniciativa faz parte do Plano Cem Dias, programa de inclusão da empresa que visa dar oportunidade de trabalho a pessoas com deficiências física, intelectual, auditiva, visual e reabilitados.

As vagas são para diversos cargos de atuação nos centros de distribuição da companhia, localizados no interior dos dois estados. É pré-requisito ter Ensino Fundamental completo, e as funções operacionais são diversas, de acordo com a demanda, experiências e aptidões dos profissionais.

A Coca-Cola FEMSA Brasil acredita na capacidade produtiva dos PCDs e proporciona oportunidade para que eles possam ser integrados ao mercado de trabalho e gerarem excelentes resultados. Por isso, a empresa conta com uma área interna específica para desenvolver ações de diversidade e inclusão, conectada ao setor de Recursos Humanos.

Se você é maior de 18 anos e está em busca de oportunidades de trabalho, envie seu currículo para o e-mail recrutamentopr@kof.com.mx e participe da seleção da Coca-Cola FEMSA Brasil! E se você está em Cambé, no Paraná, essa pode ser a sua grande chance de entrar no mercado de trabalho em uma grande empresa.