Quem nunca gastou um pouco a mais no cartão de crédito esperando que o próximo mês fosse entrar um dinheiro a mais, mas acabou não entrando, não é mesmo?

Se isso aconteceu com você, a opção de parcelar a sua fatura para não cair na cobrança dos juros rotativos do cartão pode ser uma ótima alternativa!

Leia o conteúdo a seguir e descubra tudo sobre o parcelamento da fatura do cartão de crédito!

Mas lembre-se que pagar as suas parcelas antes do vencimento e se manter organizada financeiramente sempre será a melhor opção, ok?

Prós e Contras

Como toda opção de pagamento, parcelas a fatura do cartão de crédito possui prós e contras, os quais são:

Prós

Juros fixados no momento da negociação.

Você ganha mais alguns dias para conseguir juntar o valor devido.

O valor total será parcelado diante das suas possibilidades para que você consiga de fato pagá-las dentro do prazo.

Contras

Durante o período de parcelamento, seu limite fica bloqueado.

Juros e impostos extras.

Se o parcelamento não for pago, você ficará negativado.

Como funciona o parcelamento da fatura do cartão de crédito?

Caso você não tenha conseguido pagar a fatura do seu cartão de crédito completa, parcelá-la em algumas vezes pode ser uma opção boa para não ficar negativado.

Para isso, a instituição financeira responsável pelo seu cartão de crédito dividirá o valor do débito em parcelas menores que cabem no seu orçamento, e cobrará uma taxa de juros em cima das parcelas acordadas.

Lembre-se de negociar o valor das parcelas e a taxa de juros para que fiquem de acordo com o seu orçamento mensal.

Esse processo pode ser feito direto do aplicativo da instituição financeira responsável pelo cartão ou diretamente na agência de sua preferência.

Mas lembre-se que esses valores vão ser somados a itens que você já tinha comprado de forma parcelada e demais itens da fatura do mês em questão. Então, organize-se para honrar todos esses gastos.

Quando vale a pena parcelar a fatura do cartão de crédito?

Em algumas situações é válido parcelar a fatura do seu cartão de crédito, como:

Quando os juros rotativos do seu cartão de crédito forem maiores que os juros do parcelamento.

OBS: Na grande maioria das situações os juros rotativos são maiores, uma vez que é uma das modalidades de empréstimo mais caras do mercado de crédito.

Se surgir um gasto extra expressivo que você não conseguirá pagá-lo em apenas 1 vez.

Em casos de compras parceladas com juros, ou seja, se você fosse adquirir algum item de forma parcelada e o juros do lojista for maior que o juros do parcelamento do seu cartão, compensa realizar a compra à vista e parcelar o valor no cartão de crédito.

O que é melhor: pagar o mínimo ou parcelar a fatura?

Além da opção de parcelar a sua fatura do cartão de crédito, é possível também optar por pagar apenas o seu valor mínimo.

No entanto, além do valor mínimo, que será quitado, o restante entrará nos juros rotativos do cartão de crédito, que, como indicamos acima, é uma das modalidades com juros mais altos do mercado.

Mas, o Banco Central estipulou que o crédito rotativo só pode existir por 30 dias, o que terminará no vencimento da próxima fatura.

Então, se você conseguir pagar o valor restante até o vencimento da próxima fatura, pagar o mínimo pode ser uma opção boa.

Caso contrário, opte por parcelar a fatura.

Por fim, se possível, opte pela opção de pagar a sua fatura por completo no vencimento, para evitar juros e possíveis negativações de crédito.

Conclusão

A melhor opção é sempre manter as suas contas em dia e pagá-las dentro do prazo de vencimento. Então, para isso, organize as suas finanças e compre apenas os itens que cabem no seu orçamento.

Mas, se por algum motivo, não conseguir arcar com a parcela do seu cartão de crédito, então, como mostramos no conteúdo acima, parcela-lá pode ser uma opção ideal até você se reorganizar financeiramente.

Outra opção ótima para utilizar em momentos de aperto ou para aproveitar alguma oportunidade de negócio é o crédito com garantia de imóvel.

