Sala do Empreendedor oferece oficina em Mídias Digitais e consultoria em Gestão Financeira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Sala do Empreendedor, irá oferecer nos próximos dias uma oficina em Mídias Digitais e consultorias individuais em Gestão Econômica Financeira. As ações são gratuitas e abertas para pessoas jurídicas enquadradas no Simples Nacional como microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP).

Na próxima terça-feira (30), a partir das 18h30, terá a oficina em Mídias Digitais aberta para 20 pessoas. A atividade terá duração de quatro horas, e tem objetivo de ajudar as empresas a melhorar o marketing digital e comunicação online.

Já no dia 06 de junho, a Sala do Empreendedor promove consultorias individuais em Gestão Econômica Financeira, em quatro horários diferentes. A orientação serve para realizar o diagnóstico econômico-financeiro e auxiliar nas dúvidas dos empresários.

Para maiores informações e inscrições, vá até a Sala do Empreendedor, localizada na Rua França, 84, ou ligue no (43) 3174-2716.