Vigilância Ambiental faz ação de prevenção contra a dengue no Cemitério Municipal

No último fim de semana, o Departamento de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde Pública realizou uma ação de prevenção e conscientização contra a proliferação do mosquito da dengue no Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf. A atividade foi feita durante a maior movimentação do Dia dos Pais, e também porque, de acordo com o último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), a região do Centro apresentou risco para possível surto de dengue.

Ao longo do fim de semana, os agentes da Saúde se posicionaram nos portões de entrada do cemitério para abordagem aos visitantes, divulgando informações para conscientização e prevenção contra a doença, retirando plásticos de lembranças e cortando o fundo de vasos de plásticos com flores.

A coordenadora do Departamento, Nelci Mariano, destacou que a ação foi feita no fim de semana por se tratar de um período em que muitos filhos visitam o cemitério para prestar suas homenagens de Dia dos Pais. “Com isso, trabalhamos a prevenção contra a dengue no cemitério, que é um local propício para a proliferação do mosquito. O foco foi contra qualquer coisa que pode se tornar criadouros do mosquito, evitando que esses materiais entrem e que o Aedes aegypti nasça”, afirmou.