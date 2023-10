Você será “atropelado” pela aposentadoria “que vier” ou está se preparando?

Para se aposentar, é necessário cumprir vários requisitos exigidos pela previdência, que exigem atenção, paciência e organização. Caso contrário, o segurado poderá ser prejudicado financeiramente.

Como opção ao segurado apresenta-se o planejamento previdenciário, que possibilita a expectativa de recebimento do melhor benefício previdenciário possível.

Sabe-se que o sistema previdenciário e as regras que envolvem os requerimentos de aposentadoria no Brasil são burocráticos e complexos. Por essa razão, o planejamento previdenciário é uma medida que traz maior agilidade para o trabalhador, minimizando erros e proporcionando um melhor encaminhamento do benefício.

O planejamento previdenciário pode ser definido como a análise da situação do segurado na busca pelo melhor benefício em menor tempo, ou seja, é o estudo do histórico do tempo de contribuição (tempo de serviço), da idade, dos valores das contribuições previdenciárias, das atividades desenvolvidas ao longo da carreira e da legislação aplicada ao caso concreto, objetivando a realização de projeções futuras para orientar o segurado sobre as possibilidades de aposentadorias mais vantajosas.

Permite que o trabalhador se prepare para o futuro, contribuindo para receber a aposentadoria planejada no menor tempo possível, organizando a vida contributiva de forma preventiva, evitando prejuízos com recolhimentos desnecessários, trazendo maior segurança e expectativa de uma aposentadoria mais vantajosa.

Para os jovens o planejamento é de suma importância, pois poderão utilizá-lo estrategicamente e como subsídio para a tomada de decisões futuras, evitando desperdícios, prejuízos e desgastes desnecessários no futuro.

Esse estudo faz uma estimativa matemática, que permite visualizar os valores dessas contribuições, com o objetivo de definir qual será o montante recebido a título de benefício futuro.

O planejamento da aposentadoria pode ser realizado a qualquer tempo, entretanto, a recomendação é que, quanto antes, melhor. Por isso, aconselha-se que os segurados, na faixa de 40 a 55 anos de idade, busquem um profissional capacitado e, imediatamente, comecem a planejar.

Para a realização do planejamento, é indicado um profissional que tenha os conhecimentos necessários para garantir um suporte em todas as questões legais e documentais que envolvem a previdência social, por isso, indica-se um profissional especializado em direito previdenciário.

Independentemente da idade, a aposentadoria é algo a ser pensado com bastante antecedência, e ao buscar o planejamento previdenciário como uma ferramenta para a organização e programação da futura, há uma visualização do caminho mais seguro e lucrativo a seguir.

Renata Brandão Canella, advogada.

www.brandaocanella.adv.br