Volta de tradicional desfile marca comemorações dos 75 anos de Cambé

Depois de três longos anos, uma das principais tradições que marcam o aniversário da cidade está de volta! O desfile em comemoração aos 75 anos de Cambé vai acontecer no dia 9 de outubro, um domingo, a partir das 9h, e vai dar início às celebrações do jubileu de diamante da cidade. A expectativa é de que mais de mil pessoas participem do desfile, que vai contar com a presença de alunos, atletas, servidores, pessoas que participam dos cursos de capacitação e oficinas, dentre outros. Após o desfile, todo mundo vai poder aproveitar uma festa especial em alusão ao Dia das Crianças no pátio do Centro Cultural.

Cambé vai completar 75 anos no dia 11 de outubro, terça-feira, mas o desfile será antecipado para o dia 9, que é um domingo. A decisão foi tomada já que muitas pessoas trabalham ou estudam em cidades vizinhas e não poderiam comparecer na data. Assim como o aniversário da cidade, a festa das crianças também vai ser adiantada, já que a data é celebrada no dia 12 de outubro – que também marca o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Conrado Scheller, prefeito de Cambé, fez questão que o tradicional desfile em celebração ao aniversário da cidade voltasse a ser realizado após três anos. “Ano passado a pandemia não permitiu que a gente fizesse uma festa grande, mas neste ano é muito emocionante trazer de volta essa tradição. Nós vamos celebrar o jubileu de diamante de Cambé em grande estilo, como os cambeenses merecem”, destaca.

Estela Camata, secretária de Educação e Cultura, ressalta a importância de celebrar o aniversário da cidade e resgatar o sentido do pertencimento. “Nós sempre trabalhamos com a ideia de pertencer ao município de Cambé e, com esse desfile, queremos destacar cada vez mais essa ideia. O desfile sempre foi uma tradição para a população, todos ficam eufóricos por esse momento, então queremos resgatar cada vez mais esse amor dos cambeenses por Cambé”, comemora.

O desfile vai ser composto por diversas alas, que representam as ações da cidade no que diz respeito à Educação, à Cultura, ao Esporte, ao Trabalho, à Assistência Social e a diversos outros setores. A primeira ala será a da Educação, que trará para a avenida alunos das 44 Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil. Para o desfile, vão ser convidados cerca de 20 alunos de cada escola para representarem a instituição. Com mais de 10 mil alunos na rede municipal de ensino, a dificuldade da logística não permite que todas as crianças participem do desfile. Hoje, o currículo da Educação Infantil e do Fundamental de Cambé tem servido como guia para outros municípios, desde a teoria até a prática em sala de aula.

A segunda ala vai apresentar aos espectadores diversas pessoas que participaram dos cursos e oficinas ofertadas pelo programa Cambé Oportuniza. O projeto é uma ação desenvolvida pelas Secretarias de Trabalho, Educação, Esporte, Cultura, Assistência Social e Saúde e oferece atividades em todas as regiões da cidade e para todas as idades. Hoje, são 32 cursos e oficinas que atendem mais de 2.700 pessoas. Para representar o programa, estão sendo convidadas pessoas que concluíram cursos de capacitação e oficinas, idosos que participam das atividades dos Centros de Convivência do Idoso e servidores que atuam no programa. O objetivo da ala é mostrar a importância da oportunidade na vida das pessoas, independente da idade.

Na próxima ala, quem vai desfilar são os atletas da cidade, que enchem os cambeenses de orgulho e de medalhas. No município, são ofertadas 10 modalidades, que trabalham a iniciação esportiva de mais de 1.600 crianças e adolescentes. Nos últimos anos, os atletas de Cambé conquistaram diversas competições, tanto em nível regional quanto estadual e nacional. Através da ala, a ideia é mostrar a força que o esporte tem na cidade e incentivar cada vez mais a iniciação esportiva na vida das crianças e dos adolescentes.

Caminhando para o final do desfile, a próxima ala traz para a avenida membros de diversas igrejas da cidade, que representam a união das instituições em prol do desenvolvimento de Cambé e da luta pela igualdade, respeito, tolerância e amor. O grupo seguinte a entrar é o dos ciclistas e suas bicicletas, que representam uma atividade que está em plena ascensão na cidade. Por fim, para fechar o desfile, o pessoal que participa dos grupos de caminhada da cidade entra na avenida. O exercício é muito comum no município e lota os parques municipais sete dias na semana.

O desfile em comemoração aos 75 anos de Cambé percorrerá um trecho de cerca de 500 metros, começando a partir do cruzamento da Avenida Equador com a Avenida Inglaterra e finalizando em frente à Praça Getúlio Vargas. O desfile acontece a partir das 9h, mas desde o início da manhã as ruas próximas serão interditadas. O tráfego na Avenida Inglaterra será fechado a partir da Avenida Canadá – ao lado da Câmara dos Vereadores – até a Rua Dinamarca, incluindo vias próximas, como a Rua Portugal, Rua Holanda e Rua Pará. No dia, o Departamento de Trânsito estará no local para orientar os motoristas.

Conforme as alas forem finalizando o desfile, elas serão encaminhadas para o Centro Cultural de Cambé, local onde será realizada uma festa para todas as crianças da cidade. No dia, a criançada vai poder se divertir em diversos brinquedos, como a tradicional cama elástica e o tobogã. Até às 17h, as crianças também poderão interagir com os palhaços, participar de oficinas culturais e assistir a apresentações de teatro. Já que para brincar precisa ter energia, todo mundo vai poder aproveitar uma pipoca quentinha e um algodão doce fofinho, que serão distribuídos para todo mundo que estiver presente no dia.

O desfile em comemoração aos 75 anos da cidade de Cambé acontece a partir das 9h e a festa das crianças começa logo após, a partir das 10h e indo até às 17h. Todo mundo está convidado a assistir ao evento, que contará com a presença de autoridades municipais, servidores e diversos convidados.