Zezinho da Ração assume interinamente a Prefeitura de Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Em cerimônia realizada na tarde desta quinta-feira (06), o vice-prefeito de Cambé, Zezinho da Ração, assumiu interinamente o cargo de prefeito da cidade por 10 dias. A substituição foi realizada por causa das férias do prefeito Conrado Scheller, entre os dias 07 e 16 de janeiro. A solenidade de transmissão de cargo ocorreu na Prefeitura de Cambé e contou com a presença de membros do poder público e da sociedade civil, além de vereadores.

Como previsto na Lei Orgânica do Município, o chefe do Executivo, assim como o vice-prefeito e todos os demais servidores da Prefeitura, têm direito de 30 dias anuais de férias, ficando ao seu critério a época do ano. Até o retorno do prefeito Conrado Scheller ao cargo, no dia 17 de janeiro, quem assume o Executivo Municipal é o vice-prefeito, Zezinho da Ração.

“Saio para descansar tranquilo após um ano de muito trabalho, pois confio muito em meu vice, o Zezinho, que é uma pessoa séria, correta, com muita experiência na vida pública, e comprometido com a cidade”, disse Conrado Scheller.

Zezinho da Ração destacou a honra que é assumir essa missão de comandar a cidade nestes dez dias. “Estou muito tranquilo e muito preparado para esses dez dias. O ano passado foi um ano difícil para o Conrado, com a pandemia e as chuvas, por isso, essas férias são merecidas para ele e a família”, afirmou o prefeito em exercício.