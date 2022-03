￼5 vantagens de ter uma conta digital para seu negócio

O avanço da tecnologia trouxe muitos benefícios e facilidades para a vida de muitas pessoas. E no setor financeiro, um dos maiores ganhos foi a conta digital.

Isso porque, num cenário com tanta burocracia, este tipo de conta iniciou uma democratização de acesso a crédito e outras vantagens, seja para pessoa física ou até mesmo pessoa jurídica.

Imagine só ter a possibilidade de abrir uma conta corrente sem nem mesmo sair de casa? Ou adquirir uma maquininha de cartão para atender seus clientes de forma 100% digital e sem burocracia?

Pois bem, é tudo isso e muito mais que a conta digital proporciona. E devido a isso, não é por menos que cada vez mais pessoas estão aderindo a conta online no seu dia a dia.

Para você que está buscando entender mais sobre o que é uma conta digital, como funciona o processo de abertura e os benefícios que ela pode proporcionar para o seu negócio, continue a leitura e confira as 5 vantagens de ter uma conta digital pj.

O que é uma conta digital

Antes de falar sobre as vantagens de se abrir conta online, vale a pena uma breve explicação sobre o que é.

Trata-se de um tipo de conta financeira onde todas as operações são feitas de forma virtual, desde a abertura da conta, até o fechamento, tudo acontece de forma online, sem necessidade de ir pessoalmente a uma agência física.

Essa modalidade teve início com a chegada das fintechs no Brasil, que são startups que usam a tecnologia para criar soluções financeiras digitais aos seus clientes. Normalmente, essas soluções são práticas, simples e sem burocracia.

Normalmente, nas contas digitais, não são cobradas tarifas básicas, como de manutenção, por exemplo, e esse é um dos principais motivos para tantas pessoas aderirem a ela. Mas é importante entender que isso não é uma regra pois, de acordo com o Banco Central, cada instituição financeira é livre para cobrar esse tipo de taxa sempre que desejarem.

Vantagens da conta digital pj

Com a definição do que é uma conta digital mais clara, agora você vai conhecer as vantagens dela para o seu negócio.

1. Sem burocracia

O primeiro benefício é a facilidade de abrir sua conta. A burocracia dos bancos tradicionais passaram a dificultar a vida dos empresários e as fintechs surgiram como uma alternativa para tornar esse processo muito mais simplificado.

Por isso , muitos microempreendedores têm optado por esse tipo de conta, visando tornar o dia a dia mais simples e com menos trabalho no que diz respeito às finanças.

Para abrir uma conta digital pj, por exemplo, basta acessar o site do banco que desejar, enviar alguns documentos, como comprovante de endereço, e pronto.

2. Facilidade de acesso e movimentação

Assim como ocorreu a desburocratização do processo de abertura da conta pessoa jurídica digital, todos os serviços diários de movimentação também tiveram o processo facilitado.

Se você precisar de um atendimento para resolver alguma questão ou simplesmente tirar dúvidas, é só acessar o site ou aplicativo da sua conta e falar diretamente com um consultor pelo chat.

O atendimento tende a ser muito mais rápido e você pode fazer de dentro da empresa mesmo, sem gastar tempo e dinheiro com deslocamento até às agências físicas.

3. Cartão de crédito

Além da conta digital pj, os bancos também tendem a oferecer um cartão de crédito com o nome da sua empresa. Isso é muito interessante, pois você passa a ter mais credibilidade diante seus fornecedores, sem contar com o poder de compra que este cartão pode te trazer.

4. Linha de crédito

Assim como o cartão de crédito, as fintechs oferecem também uma linha de crédito mais saudável para o seu negócio.

Com ele, você pode quitar dívidas mais caras, investir numa nova filial, comprar matéria-prima ou até maquinários para aumentar a produção.

Mas lembre-se de que, antes de tomar qualquer empréstimo, certifique-se de que será possível honrar o compromisso para evitar que isso vire uma bola de neve.

5. Sem taxa de manutenção de conta

Isso não é uma regra, mas é muito comum encontrar uma conta pj gratuita. A Cora, por exemplo, oferece essa gratuidade não só pela conta, mas também para emissão de boletos de cobrança sem custo e ilimitados, cartão de crédito sem anuidade e até PIX gratuito.

A Cora é uma fintech que busca descomplicar a gestão financeira dos negócios, principalmente as pequenas e microempresas.

Vantagem da conta pj

Independente de se ter ou não uma conta digital para sua empresa, é importante você ter em mente a necessidade de ter uma conta pj para o seu negócio.

Por isso, além das vantagens da conta digital pj, a seguir, você irá conhecer mais 5 motivos para ter uma conta pessoa jurídica.

1. Separação de finanças pessoais e profissionais

Um dos pontos principais é fazer a separação dos ganhos e custos pessoais e da empresa. Esse ponto faz ainda mais sentido quando você está em sociedade.

Fazer essa separação permite você entender se realmente seu negócio é rentável e administrar melhor o dinheiro que provém dele, seja aplicando ou investindo.

2. Centralização dos gastos

Com uma conta pj, você pode centralizar todos os gastos em um só lugar. Dessa forma, o fluxo de caixa fica muito mais fácil de ser administrado e você não precisa perder horas entendendo onde e com o que gastou cada real do seu negócio. Ou seja, a gestão financeira da empresa é feita de forma mais saudável.

3. Profissionalização do negócio

Imagine passar o número da sua conta pj para um cliente ou fazer uma transferência através dela para um fornecedor.

Quando consta o nome da empresa e o número do CNPJ nessas transações,seus parceiros comerciais tendem a reconhecer sua empresa de forma muito mais profissional, o que gera segurança e confiança da parte deles.

4. Emissão de boletos

Somente com a conta pj é possível emitir boletos de cobrança aos seus clientes. Vale lembrar ainda que, algumas contas digitais, como a Cora, oferecem esse serviço 100% gratuito e ilimitado.

5. Taxas mais acessíveis

Normalmente, CNPJs têm acesso a crédito mais barato do que a conta pessoa física. Isso porque o risco de inadimplência tende a ser menor e a confiança das instituições financeiras aumenta. Devido a isso, as taxas de juros e o Custo Efetivo Total (CET) são mais baixas.

As vantagens de se ter uma conta digital pj são muitas, como você já viu no decorrer desse texto. Então, não perca mais tempo e aproveite para profissionalizar mais seu negócio, com serviços gratuitos e que irão fazer a diferença na sua empresa.