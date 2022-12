Confira a nossa análise da casa de apostas 1xBet Brasil, saiba que recursos você pode usar e que bônus de boas-vindas pode receber.

Visão geral da 1xBet

Fundada em 2011, a 1xbet é uma das plataformas de apostas mais usadas e conhecidas em várias partes do mundo. Se você é fã dos esportes, este site deve ser sua escolha preferida, pois ele disponibiliza uma enorme gama de apostas, eventos, bônus e outros serviços atrativos.

A casa 1xbet está equipada com quase todos os eventos esportivos que você possa imaginar e, além disso, muitos jogadores gostam do bookmaker por suas cotações atraentes e várias oportunidades de ganhar que oferece.

Com uma licença do Governo de Curaçao, a 1xbet apostas aceita jogadores de vários países do mundo. Esta análise detalhada vai contar tudo o que você precisa saber sobre esta plataforma, desde seus mercados de apostas até os jogos disponíveis no cassino, tipos de apostas e bônus de registro. Mas primeiro, apontamos os prós e contras da 1xbet.

+ Transmissões ao vivo

+ Construtor de Apostas e Cash Out 1xbet

+ Mais de 35 esportes

+ Abundância de métodos de depósito e retirada

+ Suporte ao cliente 24/7

Quanto aos pontos fracos, a 1xbet brasil tem poucos deles: um site sobrecarregado com informações o que pode parecer bem complicado para iniciantes e probabilidades baixas em apostas secundárias.

Ao contrário de outros sites, todos os mercados na 1xbet são de fácil acesso. O design da plataforma vem em uma atraente mistura de branco e azul, com um pequeno tom de verde.

A barra de navegação principal consiste em várias opções que levam à seção “Promo”, “Ao vivo”, “Mais”, “Cassino’ e “1XGAMES” entre outras.

Além disso, a marca desenvolveu um app móvel para dispositivos iOS e Android e possui um 1xbet app chamado de 1xWin para PC. Tudo isso torna o jogo na plataforma conveniente e acessível a todos.

1xBet Apostas Esportivas

A plataforma possui mais de 35 modalidades esportivas. Aqui na tabela estão algumas delas.

Tênis Futebol eSports Salto de esqui Esqui Rúgbi Críquete Boxe Gurling Hóquei no gelo Bandy Basquete Vôlei Artes Marciais Corridas de Barcos Biatlo

Apostas Pré-jogo

No pré-jogo 1xbet brasil, os mercados estão disponíveis em todos os esportes populares. A maioria dos eventos apresenta 200-500 mercados.

A linha mais diversificada é para os principais torneios de futebol e hóquei. Assim, cerca de 1000 mercados de apostas estão abertos para uma partida da Liga dos Campeões. Além dos resultados padrão, os seguintes tipos de apostas estão disponíveis na 1xbet:

· Handicaps Asiáticos.

· Apostas em estatísticas – escanteios, cartões amarelos e outras dependendo do esporte.

· Resultado + total.

· Resultados combinados e assim por diante.

Para a maioria dos torneios, as apostas de longo prazo estão disponíveis em vencedores, vencedores de prêmios e participantes de playoffs. Além das apostas clássicas, a 1xbet mobile apresenta vários tipos de Toto.

Apostas ao vivo

A seção ao vivo possui os mesmos eventos do pré-jogo. Até 1000 mercados estão disponíveis para os principais jogos. Para os amantes do modo live, a 1xbet brasil fornece uma função de venda de cupom. Você pode devolver apenas parte da aposta. Existem transmissões em direto de muitas disciplinas esportivas, mas apenas os usuários registrados terão acesso ao streaming. Para ver os jogos, não é necessário ter dinheiro no balanço, basta fazer o cadastro e uma aposta durante 24 horas.

Probabilidades e Margem

A 1xbet apk tem algumas das melhores odds para os principais eventos. A margem para jogos na Liga dos Campeões e nas 4 principais ligas europeias não excede 3-4%. No entanto, as chances de torneios menos populares são menores e não são tão lucrativas.

Cassino 1xBet

Este é o bloco padrão em plataformas que operam sob licenças de países offshore. O cassino da 1xbet é muito diversificado e contém centenas de jogos como:

· Slots

· Bingo

· Jackpot

· Roletas

· Slots 3D

· Bacará

· Blackjack

· Pôquer.

Neste bloco, os apostadores 1xbet brasil podem usar vários filtros, por exemplo, escolher um dos fornecedores ou tipo de jogo preferido. Além disso, é possível adicionar os títulos aos favoritos para ter o acesso ainda mais rápido.

A seção de ‘Cassino ao vivo’ também é muito ampla. Aqui você pode jogar nas mesas de pôquer, bacará, roleta e blackjack com dealer ao vivo. Há também os jogos 1xbet como keno, sic-bo, live drops&wins e game show.

Como obter o bônus da 1xBet

Depois de criar uma conta e passar na verificação, os usuários 1xbet brasil têm duas ofertas para escolher:

· 100% até 1200 reais: Esportes

Esta oferta pode ser escolhida no momento de inscrição, mas também pode ser usada depois da criação da conta. É necessário depositar pelo menos 4 reais na 1xbet para reivindicar o bônus generoso da empresa. O prêmio correspondente a 100% da quantia depositada, aparecerá no saldo do bônus em seguida. O máximo que o usuário poderá ganhar é 1200 reais.

Rollover 1xbet apostas: o jogador não pode simplesmente sacar esse valor da conta, ele deve cumprir as condições da oferta primeiro. O montante recebido deve ser apostado 5x em apostas de acumulador com 3 ou mais seleções e cotações de 1.40 ou superiores.

· Até 9500 reais + 150 FS: Cassino

Esta é uma oferta ideal para apostadores que gostam mais de jogos de slots ou cassino ao vivo.

Os recém-cadastrados terão a sua disposição um bônus dividido em 4 partes, ou seja, você receberá fundos extra durante 4 primeiros depósitos efetuados para o saldo de cassino 1xbet.

Para obter o prêmio, é preciso preencher os dados pessoais solicitados pela plataforma e transferir 10 euros ou equivalente em outra moeda.

Rollover 1xbet brasil: cada um dos quatro bônus deve ser apostado 35x dentro de 7 dias.

Pronto, agora você sabe tudo sobre a 1xbet e as suas seções mais populares e pode cadastrar sua conta já!