O trabalho integrado da Operação Hórus – Guardiões das Fronteiras, com a atuação das forças estaduais e federais de segurança de vários estados, vêm resultando em grande prejuízo aos criminosos, onde estão sendo apreendidas drogas, armas e produtos de contrabando. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Investigadores da Polícia Civil da 10ª SDP do Setor Operacional de Cambé e do Setor de Homicídios de Londrina em conjunto com a equipe do Canil da 2ª Cia da BPRv, realizaram a operação e apreensão de 1,400 toneladas de drogas, nesta quinta-feira (22/12), que estavam sendo transportadas em um caminhão e semi-reboque na cidade de Iguaraçu, próximo da divisa entre São Paulo e Paraná. Um homem de 34 anos foi preso.

Estima-se um prejuízo desta apreensão de R$ 2,738 milhões para o crime organizado. Em fiscalização, o veículo foi abordado quando realizava o trajeto entre Curuguati-PY a Jacareí em São Paulo.

Após as diligências com o cão de faro de entorpecente Arius, encontrou em meio carga de arroz, inúmeros tabletes de maconha. O material e a carreta apreendida foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos adequados.

O motorista informou que receberia a quantia de R$ 10.000,00 para transportar a droga.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em apreensões de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, ou 181 do Disque Denúncia.