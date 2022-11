A maior rede do varejo farmacêutico do sul do Brasil e a 4ª maior do país, inaugura uma nova loja na cidade de Cambé, no norte do Paraná, a 385 km da capital Curitiba, região metropolitana de Londrina. Com cerca de 100 mil habitantes, o município vem recebendo a expansão da Rede de Farmácias São João a praticamente nove meses.

Em fevereiro, Cambé ganhou a primeira loja da Rede, inaugurada no Bairro Chácara Manella. Na metade de agosto foi a vez do Jardim Morumbi e no final do mesmo mês, a São João inaugurou uma nova filial na Vila Salomé. Agora, a população de Cambé irá receber sua quarta filial das Farmácias São João. Isso tudo em menos de doze meses.

A inauguração da nova filial das Farmácias São João será nesta segunda-feira (14), a partir das 9h. A loja fica na Avenida Roberto Conceição, 77, Jardim São José, ao lado da garagem da Til (transportadora).

A loja terá ofertas especiais de inauguração e atendimentos farmacêuticos diferenciados. No dia da inauguração, será oferecido um bônus aos clientes nas compras acima de R$ 100 reais, onde os primeiros duzentos (200) clientes, ganharão na hora R$ 25,00 em cash back.

A Rede de Farmácias São João é a 4ª maior do varejo farmacêutico do Brasil e a maior da região Sul (RS, SC e PR). Hoje conta com mais de 900 lojas e cerca de 15 mil colaboradores atuando em mais de 200 cidades. Possui distribuidora própria comprando diretamente da indústria em grande quantidade. Assim, possibilita preços mais competitivos aos consumidores e através do programa SãoCard, crediário próprio da São João para compras parceladas em até 6x, o cliente consegue programar suas compras com economia e segurança.

Em todas as lojas o cliente ganha acesso ao Wi-Fi grátis. Pensando na maior comodidade dos clientes, a filial também contará com estacionamento exclusivo.

A São João carrega como missão cuidar da saúde e qualidade de vida das pessoas, e não será diferente com os moradores de Cambé no Paraná.

Dentro de nossas filiais os clientes encontram produtos de beleza, serviços de atendimento farmacêutico, linha pet, bazar, brinquedos, limpeza doméstica e linha de conveniência. Uma inovação que vai além de medicamentos e dermocosméticos.

Na São João, a população de Esteio irá contar com uma loja completa que vai oferecer aplicação de injetáveis, verificação de pressão arterial, de glicose, testes rápidos para a detecção da covid-19, sala de atendimento farmacêutico para exame de sangue e muitos outros serviços com segurança e qualidade para toda família.

O atendimento conta com um aplicativo, o maior em número de lojas integradas na região Sul do Brasil, para oferecer mais comodidade ao cliente através do uso do celular. No APP da São João, além de todos os produtos disponíveis na Rede, o cliente tem as opções de compre e retire na loja, receba em casa, ofertas exclusivas e como encontrar a filial mais próxima.

Assessoria de Imprensa Rede de Farmácias São João