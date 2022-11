O Estado de S. Paulo

Manchete: Bolsa cai e dólar dispara após Lula fazer críticas à ‘tal da estabilidade fiscal

Meirelles: ‘Lula está em modo campanha’

É hora de deixar o tom eleitoral e apontar rumos, dizem analistas

Alimentação pesa e IPCA sobe 0,59% em outubro

PEC da Transição: Centrão quer liberar R$ 7,9 bi do orçamento secreto

Ideia é retirar Bolsa Família do teto ‘para sempre’, diz relator

Inflação, um alerta ao novo governo

Forças Armadas condenam excesso em manifestações e ‘restrições de direitos’

O Globo

Manchete: Lula critica a ‘tal estabilidade fiscal’; Bolsa cai, e dólar dispara

Supremo extingue ações sobre rol taxativo da ANS

BNDES: pressa de devolver bilhões ao Tesouro pode impactar balanço

RIO galeão entra na Justiça contra decisão da Anac

‘É ideológico. O mercado não fez quase nada com o orçamento secreto’

‘Não há dilema entre responsabilidade fiscal e social’

IPCA sobe em outubro, após 3 meses de deflação

Alckmin, Tebet e Edinho Silva tentam acalmar investidor

Situação das estradas brasileiras expõe necessidade de privatizações

É um erro excluir Bolsa Família do teto de gastos

Folha de S. Paulo

Manchete: Discurso de Lula sobre teto de gasto derruba mercados

Bolsa despenca e dólar dispara com crítica de Lula a regra fiscal

Guido Mantega entra na equipe de transição na área de planejamento

Responsabilidade fiscal ajuda os mais pobres, responde Arminio a Lula

‘Mercado ‘ não veta Haddad, problema maior é o plano de Lula 3

PEC vai tirar Bolsa Família do teto para sempre, diz relator (licença pra gastar 2)

Caixa vai cancelar desconto indevido do consignado do Auxílio

IPCA de 0,59 % põe fim a 3 meses de deflação e surpreende analistas.

Inflação nos EUA desacelera, alivia pressão de juros e Bolsas disparam em Nova York

Valor Econômico

Dólar dispara e bolsa derrete após fala de Lula sobre gastos

Moeda estrangeira registra a maior alta (4,1%) desde março de 2020, no início da pandemia, cotada a R$ 5,3942; Ibovespa perde 3,35%

Despesa pode bater recorde com PEC

Proposta pretende retirar Bolsa Família e 2% das receitas extraordinárias do teto de gastos

Crescimento da inadimplência pressiona resultado dos bancos

Instituições alegam que a piora na inadimplência se concentra em pessoa física, especialmente em crédito pessoal e cartão de crédito

Justiça proíbe navio ‘tóxico’ de atracar em Suape

Vendido como sucata, porta-aviões foi recusado pelo governo turco e voltou ao país com toneladas de amianto e resíduos radioativos

Inflação volta em outubro e deve seguir nos próximos meses

IPCA sobe mais que o esperado puxado por alimentos e encerra período de preços em queda

Estatais custaram R$ 12,9 bilhões a Estados em 2021

Empresas de energia foram as mais lucrativas, enquanto as do setor de transporte deram o maior prejuízo, aponta Tesouro

Plataforma do clima liderada por TCU tem adesão de 35 países

Sistema lançado ontem vai disponibilizar dados auditados sobre financiamento, governança e políticas públicas para o tema

Retirada de Auxílio do teto pode ser permanente

Futuro relator de PEC da Transição afirma que governo Lula quer tirar ainda do texto receita extraordinária

Mudança pode levar despesa primária para nível recorde

“Há, no fundo, uma mudança de nível de gastos que não parece ser exatamente um waiver”, diz a economista Vilma Pinto

Moraes prega fim de polêmica sobre urnas

Presidente do TSE deve passar a evitar o assunto para não alimentar mais especulações

IPC cai nos EUA e cresce expectativa de desinflação

Com a normalização das cadeias de suprimentos e, consequentemente da oferta, economistas veem o início de uma tendência desinflacionária

Por que a apuração da eleição nos EUA é tão lenta?

Porque lá não tem urna eletrônica, há rigor na apuração

Prazo na chegada de votos pelo correio, rigor de apuração e contestações de acordo com regras diferentes em vários Estados atrasam definições

Possível divisão do Congresso agrada meio empresarial americano

Alguns lobistas se mostraram aliviados com o fato de candidatos moderados e “pró-negócios” terem se saído melhor do que os populistas

Fortuna dos chineses mais ricos cai US$ 573 bilhões em um ano

"Covid-zero", desaquecimento das bolsas de Hong Kong e da China continental e desaceleração do mercado de imóveis residenciais colaboraram para queda das fortunas.

As iniquidades educacionais

A mobilidade social precisa voltar para o centro do debate público

A mobilidade social precisa voltar para o centro do debate público