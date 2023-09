Ação Cidadã: Alunos Soldados da PMPR Contribuem para a Apreensão de Drogas em Cambé

Cambé, 11 de setembro de 2023 – Alunos Soldados do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, que estavam de folga, demonstraram seu compromisso com a segurança pública ao presenciarem uma situação suspeita no Jardim Castelo Branco, em Cambé. Sua ação rápida e responsável resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de substâncias análogas à maconha.

No último domingo, os alunos soldados, em seu tempo livre, testemunharam um indivíduo agindo de forma suspeita, escondendo uma mochila nas proximidades de uma quadra no Jardim Castelo Branco. Diante da situação, eles optaram por agir, conscientes de seu dever cívico.

Os alunos soldados realizaram uma abordagem ao indivíduo, submetendo-o a uma busca pessoal que não resultou na localização de itens ilícitos. No entanto, ao inspecionar a mochila, os policiais encontraram dois tabletes contendo substâncias análogas à maconha.

O resultado da ação foi significativo:

Um maior preso : O indivíduo responsável pela mochila foi detido, demonstrando que a atenção cidadã e a colaboração com as autoridades podem fazer a diferença na prevenção do crime.

: O indivíduo responsável pela mochila foi detido, demonstrando que a atenção cidadã e a colaboração com as autoridades podem fazer a diferença na prevenção do crime. 992 gramas de maconha apreendidas : A apreensão desses entorpecentes contribui para a redução do tráfico de drogas na região e para a segurança da comunidade.

: A apreensão desses entorpecentes contribui para a redução do tráfico de drogas na região e para a segurança da comunidade. Uma mochila preta apreendida: O item utilizado para esconder as substâncias ilícitas também foi confiscado, servindo como prova material.

A atitude dos alunos soldados reflete o compromisso da Polícia Militar do Paraná em trabalhar em conjunto com a comunidade para criar um ambiente mais seguro. É um exemplo de como a ação cidadã pode ter um impacto positivo na segurança pública, fortalecendo a confiança entre os cidadãos e as forças de segurança.

A Polícia Militar de Cambé parabeniza os alunos soldados pelo seu comprometimento e ação responsável, destacando a importância da participação ativa da comunidade na construção de uma sociedade mais segura.

A colaboração e vigilância cidadã são fundamentais para combater o tráfico de drogas e outros crimes, garantindo um ambiente mais tranquilo e protegido para todos os cidadãos.