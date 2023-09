MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2023

Defasagem dos preços do diesel volta a crescer no Brasil.

Petróleo caro e estoque baixo sustentam aposta de aperto até o fim do ano. Depois de um semestre em queda, o diesel passou a dar dor de cabeça a consumidores e governos pelo mundo. Os valores continuem pressionados, sobretudo por causa de movimentos do cenário externo, como restrições na oferta de petróleo e aumento da demanda. O aperto na oferta de óleo impacta diretamente nos preços. É a lei do mercado: com menos produto disponível, o preço sobe. O barril tipo Brent, que é a referência internacional, atingiu US$ 90,60 na 4ª (6. set) – na maior cotação desde novembro de 2022. A depender do cenário externo, há dúvida quanto a previsibilidade nos preços interno. Na última semana, o óleo diesel ultrapassou R$ 6. Já o preço médio da gasolina no país ficou em R$ 5,87, tendo pela 2ª semana seguida o valor mais alto registrados no ano pela pesquisa da ANP (Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural.) Já o diesel tem cenário pior. O caso do diesel é o mais delicado. O preço vem numa escalada há 6 semanas e está hoje no maior valor desde fevereiro. A alíquota de PIS/Confins será parcial, mas aumentará progressivamente até janeiro. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Americanas diz na Justiça que ex-CEO mente, e critica ação do Bradesco

Tebet deverá ter mais protagonismo internacional

País se compromete a pagar até o fim do ano dívida de R$ 4 bi

Mercado aumenta projeção para PIB

Orçamento prevê R$ 1,84 bi para PPPs de infraestrutura

Estado propõe desconto de até 70% em dívida fiscal

‘Não tem chance a tese de regionalizar a governança do Conselho Federativo’

‘Uma transição de 50 anos não é razoável’

Entrevista Laura Trajber Waisbichn: ‘Declarações podem tirar a credibilidade do presidente’

Lula questiona adesão do País ao TPI, que seu governo tentou fortalecer

PCC é suspeito de atentado contra juízas na fronteira

Por trás de ciclone intenso, El Niño terá auge no fim do ano

O duvidoso pente-fino na Previdência

FOLHA DE S.PAULO

Americanas diz que ex-CEO mentiu e critica Bradesco

Entrevista Sergio Firpo: Avaliação de gastos do governo também vai visar déficit zero

Bolsa sobe e dólar cai com alívio de temores sobre economia chinesa

Governo prevê resistência no Congresso sobre saque-aniversário

Europa passa a ver contração da Alemanha em 2023

Lula pede reunião para resolver ou abandonar de vez acordo UE-Mercosul

Combustível sobe mais R$ 0,05 após retomada de tributos

Bolsa de créditos de carbono no Brasil já nasce sob desconfiança

Congonhas ultrapassa Guarulhos nas maiores rotas domésticas

Sismos acontecem por causa do movimento das placas tectônicas

A ignorância do Lula que associa terremoto no Marrocos a mudança climática

Marrakech segue vida ‘normal’ após tremor matar quase 3.000

Chile marca 50 anos do golpe com falas e minuto de silêncio

Lula já invocou tribunal em Haia que agora nega conhecer

Justiça determina novas eleições no PSDB em revés para Leite

Seu imposto paga: Reforma inclui aval para gasto pessoal com dinheiro público

Ex-presidente é internado em hospital de SP para passar por novas cirurgias

O GLOBO

Elixir ‘milagroso’ chinês põe em risco jumentos nordestinos

Bolsa sobe, e dólar cai com otimismo em relação à China

Com troca de acusações, Americanas só deve votar plano no fim do ano

STF decide pela validade da contribuição assistencial

Mais de 800 empresas já aderiram ao Desenrola

Pauta econômica em xeque: Mesmo com mais ministérios para o Centrão, governo enfrentará resistências no Congresso, os ratos tem fome

Mudanças climáticas exigem novas abordagens na prevenção de tragédias

Brasil não escapará de nova reforma da Previdência

Após crise sanitária, ianomâmis têm queda no número de bebês, e a culpa é do Bolsonaro

RS tem ameaça de mais temporais com frente fria e ciclone

Minirreforma afrouxa prestação de contas e dificulta punições a corruptos

Perseguição ativa: Charges e artigos já motivaram inquéritos

Ditadura exposta: Lula aciona AGU e Polícia Federal contra jornalista

Raposa no galinheiro: Fufuca vai gerir R$ 137 milhões do ex-orçamento secreto

VALOR ECONÔMICO

Minirreforma eleitoral deve ser votada amanhã

Texto prevê a flexibilização na prestação de contas, dispensando políticos, partidos e coligações da necessidade de apresentação de alguns documentos. A Lei não garante confiabilidade das urnas, mas para corromper.

Distorções de taxas permanecem no mercado de crédito privado

Emissões diferentes de uma mesma companhia exibem discrepâncias maiores do que as usualmente vistas. E você ai achando que corrupção é só lá dos três poderes

PAC poderá enfrentar gargalos

Demora e a complexidade dos licenciamentos são a principal preocupação do setor privado, ambientalistas temem que uma flexibilização do processo afrouxe controles, isto porque há muita lei sendo aprovadas que facilitam a corrupção em todos os órgãos, e a questão ambiental não será poupada

Queimando gordura: Defasagem de combustíveis volta a crescer

Derivado vendido pela Petrobras está até R$ 0,49 mais barato que no exterior, já a defasagem do preços da gasolina na Petrobras volta a subir. Alta do petróleo levou a descolamento dos valores cobrados pela estatal nas refinarias frente às cotações internacionais dos derivados

De carona, dados valiosos cruzam as cidades

Programa de conectividade prevê integrar carros com infraestrutura de celular e de rodovias

Carne bovina tende a subir no fim deste ano apesar da grande oferta

Num quadro em que o grosso dos abates de animais já ocorreu, aumento na demanda deve puxar a alta sazonal no varejo, dizem analistas

Indústria deixará de comprar soja de área com desmate ilegal no Cerrado

Metodologia é semelhante à da Moratória da Soja, na Amazônia, e será adotada a partir da safra 2023/24

Entrada ilegal de grão argentino no RS preocupa

Entre os riscos do ingresso de grãos irregulares está a chegada de pragas ausentes no Estado

China e Japão forçam correção no câmbio e dólar cai a R$ 4,93

Recuperação do crédito chinês sustenta alta da bolsa; apreciação do real abre espaço para recuo dos juros futuros

Wall Street tem dia de recuperação puxada por ações de tecnologia

Papéis da Tesla saltaram 10% em meio à euforia do mercado com computador desenvolvido para melhorar direção autônoma dos modelos da montadora

Boletim mostra quase mil feridos e 46 mortos no Rio Grande do Sul

Número de desaparecidos também é de 46 e desabrigados e desalojados superam 25 mil pessoas em 92 municípios gaúchos

Inverno está no fim, e os escanteados continuam nas ruas

Moradias transitórias são apenas alívio emergencial para essa doença que envergonha o país, com o governo atual a tendência é ampliar a desigualdade e os números ascenderem em todo o país

Mais um custo no orçamento dos trabalhadores: Supremo considera válida contribuição a sindicatos. Julgamento, finalizado ontem no plenário virtual, foi unânime

Estado paternalista: Tesouro já honrou R$ 8,1 bi neste ano

Só em agosto foram quitados mais R$ 509 milhões em dívidas não pagas por Estados e municípios

PPP ‘social’ pode ter investimento de R$ 15 bi

Levantamento da Abdib considera obras e manutenção de escolas, hospitais, parques e outras instalações de Estados e municípios

Justiça afasta Eduardo Leite do comando do PSDB

Juíza de Brasília determinou que partido realize uma eleição no prazo de 30 dias para escolha dos membros da executiva nacional

É o pico do pessimismo sobre a China?

Bolhas imobiliárias tendem a terminar em recessões econômicas mais graves

Globalização dará lugar a blocos de países antes ‘inimagináveis’

Professor do IMD, Carlos Cordón prevê comércio ‘tímido’ e dividido em blocos de países

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO

Minirreforma eleitoral será dividida e pode abrir brechas para fichas sujas, e ainda não assegura a credibilidade das urnas, sem estas mudanças haverá aumento de abstenção

Escola: um espaço de trabalho, acolhimento e respeito

Família Ulma: o casal de sete filhos elevado aos altares que foi martirizado por nazistas

Moraes nega pedido de liberdade ao preso político e ex-chefe da PRF Silvinei Vasques

Bolsonaro passa pela quinta cirurgia por problemas deixados pela facada

Procuradores contestam decisão de Toffoli

STF sem freios na sua ideologia partidária e caça presos políticos

Justiça afasta Eduardo Leite da presidência do PSDB e determina novas eleições

PGR amplia denúncia e persegue, mais 31 pessoas inocentes pelo vandalismo no dia 8 de Janeiro, “O dia do Patriota”, vídeos do dia foram destruídos por Dino, e os vídeos liberados foram adulterados, visto que seria provas contra a si mesmo. As CPIs MST e CPMI se enfraquecem com as gorjetas a partidos corruptos pelo governo do PT

Novas viagens e velhos problemas nas mãos do poder paralelo

ANPR vai contestar decisão de Toffoli para proteger ex-integrantes da Lava Jato

Brasil sem credibilidade jurídica, política e sem segurança a investidores

STF autoriza retorno da contribuição assistencial a sindicatos

Flexibilizações e estatização criam temor de novo “petrolão” na exploração da Foz do Amazonas

STF precisa regulamentar direito de oposição à cobrança dos sindicatos, diz advogado

“Não é um método aceito”, diz diretor da PRF sobre ação que baleou criança

Oposição critica cortes na segurança para 2024

OTAN realizará exercício militar com 40 mil soldados em 2024, o maior desde a Guerra Fria

Relatório da ONU aponta que a Colômbia atingiu um novo recorde no cultivo da folha de coca. Com aumento do narcocracia na América Latina nos poderes políticos aumentaram os meios logísticos da droga pelo mundo, o Brasil é a maior rota. STF libera o consumo da droga, sem o aval do Congresso, invadindo a seara do seu poder, a sociedade é contra.

MATÉRIA EM FOCO

Responsável pelo ciclone no Sul, El Niño atingirá o auge no fim do ano

‘Vamos ter mais situações como as da semana passada, com chuva mais frequente. É o padrão El Niño no Sul’, alerta especialista

Ápice do fenômeno está previsto para dezembro e janeiro, prolongando o período de maior risco de desastres.

O El Niño, que eleva as temperaturas do Oceano Pacífico, está por trás da intensidade das chuvas registradas e do ciclone no Rio Grande do Sul este mês, que deixaram 46 mortos e milhares de desabrigados. O ápice do fenômeno está previsto para ocorrer entre dezembro e janeiro, prolongando o período de maior risco de desastres naturais para o Sul.

O aquecimento anormal das águas do oceano altera as correntes de vento e as precipitações em diversas partes do globo. No Sul do Brasil, especificamente, o El Niño provoca tempestades intensas e frequentes, que devem se repetir esta semana. Segundo previsão da Metsul feita neste domingo, esta semana será de mais chuva e enchentes no Sul, com a possibilidade da formação de um novo ciclone extratropical perto da costa brasileira até quinta-feira.

“A atmosfera está trabalhando em modo El Niño”, afirma Marcelo Seluchi, diretor geral do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. “Infelizmente, vamos ter mais situações como as da semana passada, com episódios de chuva mais frequentes e mais intensos. Esse é o ‘padrão El Niño’ no Sul.”

CHUVA E VENTO. A média de precipitação para setembro no Rio Grande é de 180 milímetros – a média registrada nos primeiros oito dias de setembro já foi de 200 mm. E, nesses primeiros dias do mês, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou volumes superiores a 200 mm em muitas áreas, sendo que alguns locais chegaram a acumular mais de 300 mm, como é o caso de Passo Fundo, Serafina Correa e Cruz Alta.

O El Niño afeta também o regime dos ventos. No alto da atmosfera, a pelo menos oito quilômetros de altura, os mais frios e mais intensos, chamados de jatos, tendem a se intensificar. “Vento, calor e umidade. É tudo do que se precisa para a formação de tempestades”, afirma o pesquisador do Cemaden Christopher Cunningham, especialista na área de clima. “Dadas essas condições, teremos de ficar de olho na passagem de todas as frentes frias pela Região Sul pelo menos até o fim do ano.”

O Sul costuma receber frentes frias da Antártida. Quando essas frentes se chocam com o ar mais quente, a tendência é de formação de tempestades e até de ciclones extratropicais. Além disso, as mudanças climáticas tendem a agravar o El Niño. “Será que não estamos falhando na cultura da prevenção? A informação já está disponível”, disse Cunningham. “Não adianta depois dos desastres colocar a culpa em quem não pode se defender, no caso o clima.” Para o pesquisador, os efeitos do aquecimento global já são evidentes. “Não é algo que vai acontecer no futuro, já está acontecendo.”

DOAÇÕES. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul pediu ontem prioridade na doação de kits de limpeza, para os desabrigados e desalojados pela tragédia climática. “A principal necessidade no momento é de materiais de limpeza, especialmente nessa fase em que o Poder Público, a comunidade e voluntários realizam a limpeza de casas e ruas”, informou à Agência Brasil. Entre os produtos solicitados estão baldes, rodos, vassouras, luvas e botas. •

Precipitação

A média registrada nos oito primeiros dias foi de 200 milímetros, ante média mensal de 180 mm

O Estado de S. Paulo.12 Sep 2023ROBERTA JANSEN