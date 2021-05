Ação conjunta termina com 50.000 pacotes de cigarros apreendidos e três presos no Parque Sella em Cambé

Após denúncia anônima, em ação conjunta entre a Polícia Militar de Cambé, Polícia Federal e Receita Federal, foi realizado abordagem a uma residência localizada no Parque Sella em Cambé, na tarde desta quinta-feira (27/05), por volta das 17h00.

De acordo com as informações, um caminhão estava estacionado na casa e pessoas estavam descarregando cigarros de origem estrangeira de tal veículo e as equipes acabaram se deslocando até o endereço informado.

Ao chegaram no local, encontraram o caminhão, um MERCEDEZ- BENS 915C com placas de São Bernardo do Campo/SP, se deslocando para deixar a residência, momento em que foi abordado.

A inquilina da casa estava presente e tentou sair em seu carro, momento em que foi abordada pelas equipes.

No interior da casa foram encontradas cerca de 250 caixas de cigarros de origem estrangeira distribuídas em 3 cômodos. Também havia no local, um veículo FIAT Fiorino com placas de Belo Horizonte, além de uma moto Honda CG 160 FAN com placas de Cambé, sendo que esta última estava equipada com uma caixa acoplada na garupa na qual havia vários pacotes de cigarros. Segundo informações colhidas no local, os cigarros foram carregados na cidade de Altônia/Pr. O local era utilizado como depósito de cigarros oriundos do Paraguai.

Além da inquilina da casa, foram presos o motorista do caminhão e o proprietário da moto que estava ajudando no descarregamento da carga. Os presos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, para adoção das providências de polícia judiciária. Já os veículos foram encaminhados para o Depósito da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, juntamente com a carga de cigarros apreendida.

FONTE: Receita Federal em Londrina