Ação da PM em Ibiporã Recolhe Motocicleta com Múltiplas Infrações de Trânsito

Uma operação de patrulhamento conduzida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do 2° Comando Regional da PM (CRPM), 30° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 3ª Companhia, resultou no recolhimento de uma motocicleta por diversas infrações de trânsito em Ibiporã. A ação ocorreu na intersecção da Avenida Paraná com a Rua Clotário Portugal, no dia 09 de março de 2024, às 18:10h.

O veículo, conduzido por um jovem de 20 anos, chamou a atenção dos oficiais por estar sem retrovisores, sem placa de identificação e com o escapamento adulterado. Após a abordagem, e constatando que com o motociclista não havia nada de ilícito, a equipe procedeu com o recolhimento do veículo ao pátio.

O Major QOPM Élio Boing, comandante do 30°BPM, reforça a importância das denúncias feitas pela população e ressalta os canais de comunicação com a polícia — Disque Denúncia 181, 190 e o APP 190. A ação reitera o compromisso da Polícia Militar do Estado do Paraná em fazer a diferença na comunidade, mantendo a ordem e assegurando a segurança nas vias públicas.