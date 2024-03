Londrina Esporte Clube Apresenta Novo Plano de Gestão para Empresários da cidade

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na sexta-feira, 9 de março, ocorreu uma reunião significativa na Prefeitura de Londrina, reunindo mais de 50 empresários da cidade. O encontro teve como pauta principal a apresentação do planejamento e das ideias da nova gestão do Londrina Esporte Clube (LEC), destacando-se o lançamento do inovador plano de Sócio Tubarão.

A nova gestão do LEC está empenhada em revitalizar o clube e trazê-lo de volta à elite do futebol brasileiro. O plano de Sócio Tubarão é uma das estratégias-chave para alcançar esse objetivo, prometendo atrair torcedores e fortalecer o apoio ao time.

O evento serviu como uma plataforma para fortalecer a atração de parceiros e patrocinadores para o LEC, essencial para o sucesso do projeto de tornar o Tubarão uma força dominante no futebol nacional novamente. A presença expressiva de empresários na reunião sinaliza um forte interesse da comunidade empresarial em apoiar o clube e contribuir para o seu crescimento.

A nova gestão do LEC está otimista quanto ao futuro do clube e confiante de que, com o apoio dos empresários e torcedores, o Londrina Esporte Clube retomará seu lugar de destaque no cenário do futebol brasileiro.