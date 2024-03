Trágico Acidente de Trânsito Tira Vida de Jovem Motociclista na PR 170 em Apucarana

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Em um infortúnio ocorrido no sábado 9 de março de 2024, um grave acidente de trânsito foi registrado na PR 170, no trecho do Km 109 + 700 metros, próximo a Apucarana, Paraná. O sinistro, classificado como um abalroamento transversal, envolveu uma motocicleta Honda CG 150 e um veículo Ford Ranger.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar do Paraná/CPE/BPRv/2ªCIA/PRv Rolândia, o condutor da motocicleta, um homem de 28 anos, identificado pelas iniciais E.J.R.A., sofreu ferimentos graves e foi prontamente encaminhado ao Hospital da Providência de Apucarana. Infelizmente, apesar dos esforços dos socorristas do SAMU, o jovem não resistiu e veio a óbito.

O tráfego na área é conhecido por ter uma pista dupla simples com curva aberta, o que requer atenção redobrada dos condutores. O motociclista transitava no sentido Arapongas a Novo Itacolomi quando ocorreu o impacto com o Ford Ranger. A dinâmica do acidente sugere que o veículo maior possivelmente emergia de uma estrada rural, cruzando de forma transversal o caminho da motocicleta.

Em um acontecimento perturbador após o acidente, familiares retiraram o condutor da Ford Ranger do local antes da chegada das autoridades, tomando uma direção desconhecida. Até o momento, o motorista ainda não foi identificado e está evadido.

O local foi examinado pela equipe policial e socorristas, que encontraram documentos no veículo Ford Ranger em nome de um indivíduo com as iniciais J.V.C. O policial civil identificado como Freitas esteve presente e indicou que, devido ao óbito ter ocorrido após a colisão, a perícia técnica não compareceria ao local do acidente.

Os veículos envolvidos foram removidos e encaminhados ao PPRv Rolândia para as devidas providências. As autoridades estão conduzindo uma investigação para esclarecer as circunstâncias do sinistro e para localizar o condutor fugitivo do veículo Ford Ranger. Este incidente ressalta a necessidade contínua de cautela nas estradas e a importância do atendimento imediato e responsável em acidentes de trânsito.

A polícia solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro do condutor da Ford Ranger entre em contato com as autoridades locais imediatamente.