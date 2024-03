Colisão Transversal no Trevo de Guaravera em Londrina Deixa Uma Pessoa Levemente Ferida

0:00

No último sábado, dia 9 de março de 2024, um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na PR 445, no trecho do quilômetro 41+150 metros, próximo ao Trevo de Guaravera, em Londrina, Paraná. A ocorrência foi classificada como uma colisão transversal e envolveu um GM Onix, com placas de Londrina – PR, e uma Toyota Hilux SW, com placas de Araraquara – SP.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná/CPE/BPRv/2°Cia/PRv- Londrina, o condutor do Onix, um senhor de 70 anos identificado pelas iniciais D.F., não sofreu ferimentos. Contudo, a passageira do mesmo veículo, uma senhora de 66 anos, V.L.S.F., teve ferimentos leves. O condutor da Hilux, um homem de 42 anos, F.A.C., também não foi ferido no incidente.

O sinistro ocorreu quando a Hilux trafegava pela PR-445, no sentido de Tamarana a Londrina. Ao chegar no Trevo de Guaravera, o veículo acabou colidindo transversalmente com o Onix, que cruzava a pista de rolamento da esquerda para a direita conforme seu sentido de tráfego.

A rápida resposta e a presença das equipes de socorro foram fundamentais para a assistência imediata às vítimas. A senhora ferida recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada a um hospital próximo para avaliação detalhada e tratamento de seus ferimentos, que, por sorte, não foram graves.

Os veículos foram removidos do local, e a polícia realizou os procedimentos necessários para a coleta de dados e a investigação das causas do acidente. A polícia também aproveita para relembrar a importância de dirigir com cautela, especialmente em cruzamentos e trevos, para evitar acidentes e preservar vidas.

Este acidente serve como um lembrete de que, apesar da gravidade potencial das colisões transversais, o desfecho sem vítimas fatais é uma notícia alentadora e ressalta a importância de medidas de segurança e direção defensiva nas estradas.

As autoridades locais pedem que motoristas mantenham atenção constante ao volante e sigam as regras de trânsito, contribuindo para a segurança de todos os usuários das rodovias paranaenses.