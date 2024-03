Caminhão é Consumido pelas Chamas na PR 444 em Arapongas

0:00

Um sinistro preocupante tomou conta da PR 444 no quilômetro 09, município de Arapongas, na data de 8 de março de 2024. O tipo do sinistro, um incêndio, envolveu um caminhão Ford/Cargo 815N, com placa de Arapongas – PR. Felizmente, o condutor do veículo, um homem de 40 anos identificado pelas iniciais C.B.S., escapou ileso.

O acidente ocorreu sob condições climáticas favoráveis e em um trecho de pista dupla, onde a velocidade máxima permitida é de 80 km/h, sem restrições para ultrapassagens. O caminhão trafegava no sentido de Arapongas a Rolândia, quando, de acordo com o relato do motorista, faíscas começaram a ser emitidas seguidas de fumaça, o que o levou a parar imediatamente à margem direita da via. Pouco tempo depois, o veículo foi completamente consumido pelas chamas.

Um teste de etilômetro foi realizado pelo condutor, que resultou em 0,00mg/l, descartando a influência de álcool no incidente. A rápida ação do motorista em parar e sair do veículo foi crucial para evitar ferimentos ou uma tragédia maior.

As equipes de atendimento de sinistros da PMPR / CPE / BPRv / 2ªCia / PRv ROLÂNDIA chegaram rapidamente ao local para controlar o incêndio e realizar a limpeza da pista, assegurando a segurança para outros usuários da rodovia.

As autoridades competentes estão investigando a causa exata do incêndio. Esse incidente serve como um lembrete vital sobre a importância da manutenção veicular e da atenção constante dos sinais de perigo em veículos, especialmente para motoristas de veículos pesados.

Enquanto as investigações continuam, a rodovia PR-444, uma importante via que conecta Arapongas a Rolândia, já foi liberada para tráfego normal. A polícia solicita que qualquer testemunha que possa ter informações adicionais entre em contato para ajudar no esclarecimento dos fatos.