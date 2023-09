Ação Heroica da Patrulha Rural da Polícia Militar do Paraná em Tamarana

No dia 9 de setembro de 2023, a Patrulha Rural da Polícia Militar do Paraná (PMPR) demonstrou, mais uma vez, seu compromisso inabalável com a segurança e o bem-estar da comunidade de Tamarana, cidade do estado do Paraná. Em uma ação que exigiu rapidez, coragem e determinação, os valentes policiais da Patrulha Rural responderam a um apelo desesperado e salvaram uma vida.

Era uma tarde comum quando a equipe da Patrulha Rural estava no Restaurante Bengala, às margens da PR-445, no município de Tamarana. O que parecia um dia tranquilo rapidamente se transformou em uma situação de emergência.

Três pessoas se aproximaram da equipe, gritando desesperadamente por socorro. Uma mãe segurava uma bebê desfalecida em seu colo. Os pais da bebê foram identificados como Valdeir da Silva Santos e Laís Moura, enquanto a tia da criança se chamava Dayane Aparecida de Moura.

A mãe da criança relatou que estavam participando de uma festa em uma chácara próxima ao trevo de Lerrovile, quando sua filha, Mirela de Moura Santos, com aproximadamente 1 ano e meio de idade, começou a convulsionar. A situação era crítica, pois a criança perdeu totalmente os estímulos físicos e parecia estar sem vida. A mãe contou que a convulsão já durava cerca de 30 minutos.

A equipe da Patrulha Rural agiu imediatamente, realizando uma avaliação inicial para identificar uma possível obstrução das vias aéreas, o que não foi o caso. Diante do risco iminente de a criança perder a vida e do desespero dos pais, que viam sua filha em perigo, a equipe tomou uma decisão rápida e corajosa.

Como o SAMU demoraria a chegar, a equipe decidiu conduzir imediatamente a criança, a mãe e a tia para o Hospital Municipal São Francisco em Tamarana. A viatura 15927, com o Cb. De Paula e Sd. Carmona, seguiu à frente da viatura principal como batedora, garantindo dinamismo e segurança no deslocamento.

Chegando ao hospital, a criança foi prontamente atendida pela equipe médica e pelo Dr. Vitor Takashiba. Graças à ação rápida das equipes da Patrulha Rural e ao atendimento especializado no hospital, a criança foi estabilizada e, posteriormente, conduzida pelo SAMU ao Hospital Evangélico.

Essa ação heroica da Patrulha Rural da PMPR reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná com sua missão de servir e proteger a comunidade. Em situações críticas como essa, a vida sempre será a prioridade máxima. A PMPR parabeniza e agradece aos bravos policiais que agiram com determinação e coragem, salvando uma vida e demonstrando mais uma vez que “Nossa missão é SALVAR VIDAS!”