65 Apostas Comemoram o Compartilhamento de R$ 192 Milhões na Lotofácil da Independência

São Paulo, 9 de Setembro de 2023 – Foi uma noite memorável para muitos brasileiros quando os números da Lotofácil da Independência foram revelados no último sábado. A expectativa estava nas alturas, e o resultado não decepcionou. Um prêmio recorde de R$ 192.110.930,05 milhões será dividido entre 65 apostas sortudas que acertaram as 15 dezenas sorteadas.

Cada um dos vencedores vai levar para casa a impressionante quantia de R$ 2.955.552,77. O que torna este prêmio ainda mais especial é que 34 das 65 apostas ganhadoras foram feitas em formato de bolões, onde o valor é igualmente compartilhado entre os participantes do grupo.

Os números sorteados que levaram a essas vitórias incríveis foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25.

Além dos grandes vencedores com 15 acertos, 8695 apostas tiveram 14 acertos e receberão um prêmio de R$ 1.755,69 cada. A Lotofácil da Independência também recompensa aqueles que acertaram 13, 12 e 11 dezenas com prêmios de R$ 30, R$ 12 e R$ 6,00, respectivamente.

Essa loteria especial, que acontece uma vez por ano próximo ao feriado da Independência do Brasil, sempre atrai grande interesse e emoção dos jogadores que sonham em ganhar uma parte do prêmio impressionante. Como de costume, o evento deste ano mostrou que a sorte pode sorrir para qualquer pessoa, independentemente de onde estejam no país.

Enquanto os vencedores celebram sua sorte, muitos estarão planejando como usarão essa inesperada fortuna para melhorar suas vidas e realizar seus sonhos. A Lotofácil da Independência continua a ser uma das loterias mais emocionantes e aguardadas do Brasil, e a próxima edição certamente será esperada com grande expectativa por todos aqueles que buscam a chance de uma vida melhor.

Lotofácil da Independência 2023

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio MACEIO/AL LOTERIA BOTIJA 18 Não Bolão 12 R$ 2.955.552,72 BARREIRAS/BA SONHO FELIZ 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 ITAPARICA/BA LOTERICA ITAPARICA 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 SAO DESIDERIO/BA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 SAO DESIDERIO/BA LOTERICA SAO DESIDERIO 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 FORTALEZA/CE LOTERIA BEIRA RIO 18 Não Bolão 30 R$ 2.955.552,60 SENADOR POMPEU/CE LOTERIAS SORTE & LUZ 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 BRASILIA/DF FADA LOTERICA 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 BRASILIA/DF LOTERIA DA PRACA 18 Não Bolão 10 R$ 2.955.552,70 BRASILIA/DF LOTERICA GALERIA 15 Não Bolão 6 R$ 2.955.552,72 BRASILIA/DF ONZE DA SORTE 18 Não Bolão 35 R$ 2.955.552,60 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES LOTERIA AEROPORTO 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 GOIANIA/GO LOTERIA SONHO MILIONARIO 18 Não Bolão 35 R$ 2.955.552,60 GOIANIA/GO LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 BACABAL/MA LOTERICA SANTOS 18 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 SAO LUIS/MA LOTERIA TROPICAL 17 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 ARAXA/MG SORTE GRANDE LOTERIAS 19 Não Bolão 39 R$ 2.955.552,60 BELO HORIZONTE/MG LOTERIA POMPEIA LTDA 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 CARMO DO CAJURU/MG LOTERIAS SORTE MINAS 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 ITABIRA/MG LOTERIA RIO DOCE 16 Não Bolão 4 R$ 2.955.552,76 ITABIRITO/MG LOTERICA BRAGA 19 Não Bolão 42 R$ 2.955.552,60 UBERABA/MG CASA DA SORTE 16 Não Bolão 15 R$ 2.955.552,75 COLIDER/MT FILAO LOTERIAS 15 Não Bolão 7 R$ 2.955.552,74 CUIABA/MT LOTERICA CASA DE KUBERA 18 Não Bolão 35 R$ 2.955.552,60 CUIABA/MT LOTERICA PONTO DA SORTE 20 Não Bolão 19 R$ 2.955.552,60 TERESINA/PI SONHO MILIONARIO 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 CAMPO MOURAO/PR LOTERICA GARCIA 17 Não Bolão 25 R$ 2.955.552,75 DOIS VIZINHOS/PR LOTERICA PE QUENTE 18 Não Bolão 35 R$ 2.955.552,60 FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA MORUMBI 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 GUARATUBA/PR TRIUNFO LOTERIAS 15 Não Bolão 7 R$ 2.955.552,74 DUQUE DE CAXIAS/RJ LOTERIA PRIMAVERA 18 Não Bolão 10 R$ 2.955.552,70 NITEROI/RJ LOTECOPA 16 Não Bolão 15 R$ 2.955.552,75 VOLTA REDONDA/RJ LOTERIA ESP APOSTA CERTA DO MILENIO LTDA 15 Não Bolão 6 R$ 2.955.552,72 BOA VISTA/RR LOTERIA SAO FRANCISCO 16 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 BOA VISTA/RR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 BARRA VELHA/SC NEITZEL E CIA LTDA 19 Não Bolão 13 R$ 2.955.552,73 JOINVILLE/SC UNIVERSO LOTERIAS LTDA 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 PONTE SERRADA/SC LOTERICA PONTE SERRADA 17 Não Bolão 15 R$ 2.955.552,75 PORTO UNIAO/SC LOTERICA PORTO UNIAO 15 Não Bolão 7 R$ 2.955.552,74 ARACAJU/SE LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 PORTO DA FOLHA/SE MINA DE OURO 19 Não Bolão 35 R$ 2.955.552,60 ARARAQUARA/SP LOTERICA 36 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 BARRA BONITA/SP LOTERICA AGUIA DE OURO 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 BOTUCATU/SP PE QUENTE LOTERIAS 15 Não Bolão 6 R$ 2.955.552,72 CAMPINAS/SP MATTOSO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 JANDIRA/SP DANTAS & DANTAS 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 LEME/SP LOTERICA MULTI PREMIOS 17 Não Bolão 25 R$ 2.955.552,75 MOCOCA/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 MOGI GUACU/SP LOTERICA DOS REIS 18 Não Bolão 25 R$ 2.955.552,75 OSASCO/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$ 2.955.552,77 OURINHOS/SP A FABULOSA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 RIBEIRAO PRETO/SP ZEBRAO LOTERIAS – PLANETA DA SORTE 20 Não Bolão 98 R$ 2.955.552,60 SAO CARLOS/SP LOTERICA JA LUCREI 16 Não Bolão 18 R$ 2.955.552,66 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP LOTERICA REI MIDAS 16 Não Bolão 10 R$ 2.955.552,70 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP LOTERICA CONDOR DA SORTE LTDA 17 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 SAO PAULO/SP BOSQUE 18 Não Bolão 25 R$ 2.955.552,75 SAO PAULO/SP CASA LOTCA SAO MIGUAL LTDA 16 Não Bolão 25 R$ 2.955.552,75 SAO PAULO/SP LARGO DA SORTE 16 Não Bolão 19 R$ 2.955.552,60 SAO PAULO/SP LOTECA SOSSEGO 17 Não Bolão 15 R$ 2.955.552,75 SAO PAULO/SP LOTERICA APOSTE AQUI 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 SAO PAULO/SP LOTERICA ESTRELA II 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 SAO PAULO/SP LOTERICA FRANQUEIRO NEVES LTDA 20 Não Bolão 80 R$ 2.955.552,00 SAO PAULO/SP LOTERICA PINHEIROS MONEY LTDA 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 SAO PAULO/SP OURO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77 SAO PAULO/SP SECULO XXI 16 Não Simples 1 R$ 2.955.552,77

Fonte: Caixa Econômica Federal