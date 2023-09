Tragédia na PR-218: Colisão frontal ceifa a vida de duas cambeenses

Na noite de 9 de setembro de 2023, a PR-218, no trecho próximo ao quilômetro 239 em Sabáudia, foi palco de uma tragédia que chocou toda a região. Um acidente de colisão frontal entre dois veículos resultou na perda de duas vidas e deixou outros feridos. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta das 20:35hs em uma pista simples da PR-218, onde há placas de velocidade indicando um limite de 40 km/h para o veículo V-1, identificado como um GM Omega, com placa de Campo Mourão/PR. O condutor do V-1, L. P. G., de 51 anos, foi encaminhado ao Hospital Honpar de Arapongas com ferimentos.

No veículo V-1, havia ainda dois passageiros, V. G., de 53 anos, e G. A. G., de 26 anos, ambos também foram hospitalizados no Hospital Honpar de Arapongas devido aos ferimentos decorrentes do acidente.

O segundo veículo envolvido na colisão frontal era um VW Fox, com placa de Cambé/PR, conduzido por Adriana Frigo, de 27 anos. Tragicamente, tanto a condutora quanto sua passageira, Luana Bertochi, de 22 anos, não resistiram aos ferimentos e foram declaradas como vítimas fatais. Seus corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

De acordo com informações preliminares, o veículo V-1 estava trafegando no sentido de Astorga a Arapongas, enquanto o V-2 (Fox) seguia na direção contrária. Não havia informações disponíveis sobre a realização do teste do etilômetro nos condutores no momento da redação deste artigo.

Além disso, relatos indicam que o local do acidente era uma área em que ultrapassagens eram proibidas. As circunstâncias exatas que levaram a essa trágica colisão frontal estão sob investigação pelas autoridades responsáveis.

Este acidente serve como um lembrete doloroso da importância de obedecer às regras de trânsito, especialmente em estradas com características desafiadoras, como pistas simples e locais de ultrapassagem proibida. A comunidade local lamenta profundamente a perda das vidas de Adriana Frigo e Luana Bertochi e envia condolências às famílias das vítimas, ao mesmo tempo em que deseja uma recuperação rápida e completa aos feridos envolvidos neste trágico incidente.