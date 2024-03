Ação Policial no Jardim Ecoville em Cambé Resulta em Prisão e Apreensão de Drogas

0:00

Em uma operação policial realizada no domingo dia 10 de março de 2024, no Jardim Ecoville, na cidade de Cambé, a Polícia Militar do 2° CRPM e 11ª CIPM efetuou a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 19h45, após a equipe policial ter sido alertada por populares, que preferiram não se identificar por medo de represálias, sobre a presença de um indivíduo em atitude suspeita na região.

De acordo com o relato dos moradores, o suspeito, vestindo bermuda clara e camiseta escura, possivelmente estaria comercializando entorpecentes no local. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais avistaram o homem, posteriormente identificado como C.M.P., recebendo algo das mãos do condutor de uma motocicleta Honda/Biz, placa AYN1895. Quando abordados, o condutor da motocicleta fugiu, enquanto C.M.P. permaneceu no local.

Durante a revista pessoal, foram encontradas duas porções de substância análoga à cocaína no bolso de C.M.P., além de uma nota de R$ 100,00. Em uma inspeção nas proximidades, a equipe policial localizou mais oito porções de cocaína e uma porção de substância análoga à maconha escondidas ao pé de uma árvore.

Diante das evidências, C.M.P. recebeu voz de prisão e foi algemado, seguindo o protocolo para garantir a segurança de todos os envolvidos. Após ser informado de seus direitos constitucionais, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de Londrina, onde ficou à disposição da justiça.

A operação resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro, reforçando o compromisso da Polícia Militar do Paraná em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população. “Polícia Militar: nós fazemos a diferença”, destaca a corporação em suas ações de proteção à comunidade.