Queda de Moto Deixa Dois Feridos na PR-855 em Bandeirantes

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na tarde do último sábado, 10 de março de 2024, um acidente envolvendo uma queda de moto foi registrado na Rodovia Estadual PR-855, no município de Bandeirantes, Paraná. O sinistro ocorreu por volta das 19h00, no quilômetro 7+200m da rodovia.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) / CPE / 2ª CIA / PRv Cornélio Procópio, a motocicleta envolvida no acidente era uma Honda CG 125 Titan, com placa de Bandeirantes. O veículo, que transportava dois ocupantes, transitava no sentido Bandeirantes a Santa Mariana quando ocorreu a queda.

O condutor da moto, identificado como J.A.M., de 67 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado pela equipe do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) à Santa Casa de Bandeirantes. A passageira, G. de P. S., de 42 anos, também com ferimentos, foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o mesmo hospital. Não foi realizado o exame etilométrico no condutor devido à necessidade de atendimento médico imediato.

As condições climáticas no momento do acidente eram favoráveis, com tempo bom. A rodovia, uma via dupla e seca, possui um limite de velocidade de 100 km/h e o trecho onde ocorreu o acidente é reto.

O veículo foi encaminhado ao pátio do PRv devido a infrações de trânsito, especificamente os artigos 162, I e 230, V do Código de Trânsito Brasileiro. As autoridades estão investigando as circunstâncias que levaram à queda da moto para determinar as causas do acidente.

Esse incidente serve como um lembrete da importância da prudência e do respeito às normas de trânsito, especialmente para os motociclistas, que estão mais vulneráveis a acidentes. A polícia reforça o apelo para que os motoristas e passageiros sempre utilizem equipamentos de segurança adequados e mantenham a atenção constante nas estradas.