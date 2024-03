Incêndio Consome Veículo na PR-445 em Londrina

0:00

Na noite do último domingo, 10 de março de 2024, um incidente alarmante ocorreu na rodovia estadual PR-445, no município de Londrina, Paraná. Por volta das 20h30, um veículo VW Gol, com placa de Londrina-PR, foi completamente consumido pelas chamas enquanto trafegava no sentido de Tamarana ao entroncamento da BR-369.

O condutor do veículo, identificado como L.H. de M., de 34 anos, conseguiu escapar do incêndio sem ferimentos. As condições climáticas no momento do sinistro eram favoráveis, com tempo bom, e a rodovia é uma pista dupla com limite de velocidade de 80 km/h. Importante ressaltar que o local não é proibido para ultrapassagens.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) / CPE / BPRv / 2ª Cia. / PRv Londrina informou que foi realizado o teste do etilômetro no condutor, o qual resultou em 0,00 mg/L, descartando a influência de álcool no incidente.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O veículo ficou completamente destruído, e equipes de emergência foram acionadas para controlar as chamas e garantir a segurança na rodovia.

Este incidente serve como um lembrete da importância de manter a manutenção dos veículos em dia e estar sempre atento às condições do automóvel durante a condução. A polícia reforça o pedido para que os motoristas realizem verificações regulares em seus veículos para evitar situações de risco como essa.