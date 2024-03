Acidente na PR-862 em Ibiporã Deixa Dois Feridos

0:00

No domingo, 10 de março de 2024, um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia estadual PR-862, no município de Ibiporã, Paraná. O sinistro ocorreu por volta das 16h, envolvendo uma colisão traseira entre duas motocicletas.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR) / CPE / BPRv / 2ª Cia. / PRv Londrina, os veículos envolvidos foram uma Honda CG 160 FAN, com placa de Cornélio Procópio-PR, e uma Yamaha YBR 125K, com placa de Sarandi-PR. Os condutores das motocicletas foram identificados como C.L. da C., de 24 anos, e M.S.S., de 36 anos, respectivamente.

Ambos os motoristas sofreram ferimentos em decorrência da colisão e foram encaminhados ao Hospital Cristo Rei de Ibiporã para receber atendimento médico. O estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado até o momento.

De acordo com as informações preliminares, os veículos trafegavam pela PR-862, no sentido Pontilhão do Ceasa ao entroncamento da Jaqueira, quando o V-1 (Honda) colidiu na traseira do V-2 (Yamaha) na altura do Km 001 + 980 metros. As condições climáticas eram favoráveis no momento do acidente, com tempo bom, e a rodovia é uma pista dupla com limite de velocidade de 100 Km/h.

Não foi realizado teste de etilômetro nos condutores devido ao fato de ambos terem sido hospitalizados imediatamente após o acidente. As autoridades estão investigando as causas do sinistro e as circunstâncias que levaram à colisão traseira.

Este acidente serve como um lembrete da importância de manter a atenção e respeitar as regras de trânsito, especialmente em rodovias movimentadas. A polícia reforça o pedido para que os motoristas mantenham uma distância segura entre os veículos e estejam sempre atentos às condições da estrada e ao comportamento dos demais condutores.