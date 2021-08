Acidente de trânsito deixa casal ferido no Jardim Alvorada em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado durante a manhã desta sexta-feira (06/08), por volta das 10h15, na Avenida Brasília no Jardim Alvorada em Cambé.

De acordo com as informações, uma motocicleta YAMAHA/FAZER YS250 de cor preta acabou batendo contra um veículo FORD/DEL REY GHIA de cor bege.

Os Socorristas do Siate atenderam as vítimas, C. F. R. do sexo masculino de 44 anos, que sofreu ferimentos considerados moderados e A. P. C. C. G. do sexo feminino de 48 anos, que sofreu ferimentos considerados leves.

Apesar dos susto, o casal passa bem.