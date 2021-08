Receita Estadual retoma atendimento presencial a partir de segunda-feira

A Receita Estadual do Paraná vai retomar na próxima segunda-feira (9) os atendimentos presenciais nas agências de 12 municípios e em todas as delegacias no Paraná. Os atendimentos presenciais, das 13h30 às 17h, serão mediante agendamento prévio, disponível a partir de desta quinta-feira (5) pelo site da Secretaria da Fazenda.

As unidades que retornarão ao atendimento presencial serão as de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel, Pato Branco, Foz do Iguaçu, União da Vitória e Paranaguá.

O atendimento ao público nas delegacias regionais e agências do órgão estava suspenso desde dezembro de 2020 em função de decreto com medidas para conter a transmissão do novo coronavírus.

Para evitar aglomerações, a Receita Estadual orienta que os atendimentos presenciais só sejam realizados como última alternativa. Por isso, também continua o acesso pelos meios digitais, que devem ser priorizados.

O contribuinte pode, ainda, utilizar o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), nos telefones (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades), no horário das 7h às 19h.

Agência Estadual de Notícias