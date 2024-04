Acidente de Trânsito em Cambé: Homem de 49 Anos Ferido após Colisão com Poste na BR-369

0:00

Na noite de sábado, 20 de abril de 2024, um acidente de trânsito ocorreu em Cambé, envolvendo um automóvel VW Golf 1.6 Sportline de cor preta. O incidente aconteceu às 19h25 na Rodovia Melo Peixoto, número 1200, próximo à divisão da BR-369.

O motorista, identificado apenas pelas iniciais J.C.B., de 49 anos, sofreu ferimentos moderados. Segundo relatos, ele perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra um super poste instalado ao longo da rodovia.

Equipes do Siate foram rapidamente acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Após os procedimentos iniciais, o ferido foi encaminhado à Santa Casa de Cambé para receber tratamento médico adicional.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para investigar as circunstâncias do acidente. As investigações iniciais sugerem que o condutor pode ter perdido o controle do carro por motivos ainda não esclarecidos.

O trânsito na área ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência, mas foi normalizado algumas horas após o acidente.