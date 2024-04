Cambé Brilha no Esporte Regional com Conquistas em Múltiplas Modalidades

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

No último fim de semana, a cidade de Cambé foi palco de um espetáculo esportivo que evidenciou o talento e o preparo de seus atletas. No sábado, o ginásio de esportes João de Deus Almeida testemunhou o domínio de Cambé no torneio regional de judô. Os competidores locais elevaram o nome da cidade ao topo do pódio, conquistando um total impressionante de 240 medalhas e o título de campeão geral. A Federação Paranaense de Judô, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, reconheceu o evento como um sucesso retumbante.

O sucesso de Cambé estendeu-se ao voleibol com a Liga de Vôlei do Paraná, que viu no domingo, dia 21, o torneio início da temporada. A competição, que contou com cerca de 480 atletas, envolveu 40 times e 11 entidades do norte do Paraná. O Instituto Nossa Senhora Auxiliadora de Cambé orgulhou-se com a conquista de três títulos nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16 no feminino, após 101 partidas disputadas.

O sábado também foi marcante para a ginástica rítmica de Cambé, com a terceira copa escolar do esporte sendo realizada em Arapongas. Os atletas cambeenses brilharam, trazendo para casa 2 segundos lugares nas categorias infantil e pré-infantil, um terceiro lugar na categoria infantil e um quarto lugar na categoria adulto. A Associação Reverence SEMEL Cambé foi a grande representante da cidade.

Em quadra, pelo Campeonato Paranaense de Redewall masculino juvenil em Goioerê, Cambé mostrou sua força com três vitórias consecutivas. No sábado, a equipe venceu Campo Mourão e Arapongas, com placares de 25 a 19 e 22 a 21, respectivamente. E no domingo, derrotou Paranaguá por 26 a 20, consolidando-se na liderança da competição.

Atenção agora se volta para a preparação da seleção paranaense de handebol masculino cadete, com treinamentos agendados para ocorrer em São Carlos do Ivaí, de 26 a 28 de abril. Os atletas convocados de Cambé incluem Edo Mato, Tiago Figueiredo, Samuel de Souza, Gustavo Palhares e o técnico Rodolfo Cyborg, com foco no Campeonato Brasileiro de seleções em junho.

Mais conquistas foram celebradas na Copa Centro Norte Paranaense, onde Cambé se destacou na etapa de Florestópolis, obtendo vitórias nas categorias sub-14 e sub-17. O Nova Cambé, representante local na Copa Amapar de futebol de campo, enfrentou em casa o Porecatu, resultando em um empate de 1 a 1. A equipe se prepara agora para o próximo confronto contra o Sertanópolis no dia 5 de maio.

As inscrições permanecem abertas para o tradicional torneio do trabalhador, marcado para 28 de abril, com a grande final na festa do trabalhador no Centro Esportivo Castelo Branco. Os interessados podem inscrever-se até 24 de abril.

Para fechar com chave de ouro, Cambé marca presença no campeonato estadual de basquetebol masculino categoria sub-14, a ser disputado em Curitiba de 24 a 28 de abril.

Reportagem de Cambé por Celso Luiz.