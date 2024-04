Empate marca estreia de Confiança e Londrina na Série C do Brasileirão

0:00

Confiança e Londrina iniciaram sua jornada na Série C do Campeonato Brasileiro com um empate por 1 a 1 nesta segunda-feira. O confronto, que ocorreu na estreia dos dois times na competição, foi marcado por reviravoltas e emoções.

O Londrina Esporte Clube (LEC) foi o primeiro a balançar as redes, com um gol de Davi logo no início do segundo tempo. A partida, que até então estava equilibrada, teve um momento decisivo quando Maurício, jogador do Tubarão, recebeu cartão vermelho, deixando sua equipe com um jogador a menos.

Aproveitando-se da vantagem numérica, o Confiança conseguiu igualar o placar pouco tempo depois, graças a um gol de Rafael Furtado. Este gol não apenas restabeleceu a paridade no jogo como também adicionou intensidade aos minutos finais.

Com este resultado, ambos os times somaram seu primeiro ponto na tabela, classificando-se temporariamente na sétima posição. Esta primeira rodada da Série C já contou com outros três jogos finalizados com o placar de 1 a 1, mostrando um início de campeonato bastante disputado.

Próximos Compromissos:

O Londrina terá seu próximo desafio contra o Ypiranga-RS, no Estádio do Café, no domingo às 16h30. Por outro lado, o Confiança viajará para Porto Alegre, onde enfrentará o São José-RS no estádio Passo D’Areia, na segunda-feira, às 20h. Ambos os times buscarão sua primeira vitória na competição para melhorar sua posição na tabela.