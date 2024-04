Operação da PCPR desmantela esquema de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis

0:00

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou uma operação nesta terça-feira, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Desde as primeiras horas da manhã, agentes estão mobilizados para executar 27 ordens judiciais em diversas cidades do estado.

Entre as ordens judiciais emitidas, estão dois mandados de prisão preventiva e seis temporárias, além de 19 mandados de busca e apreensão. As autoridades também implementaram medidas como o sequestro de imóveis, bloqueio de bens e valores financeiros, afetando contas bancárias e aplicações financeiras dos envolvidos.

As cidades de Apucarana, Londrina, Cambira, São João do Ivaí e Borrazópolis são os principais focos das ações desta terça-feira. Segundo investigações conduzidas pela PCPR, os suspeitos empregavam várias estratégias para ocultar a origem ilícita de aproximadamente R$ 20 milhões.

De acordo com o delegado Ricardo Casanova, o grupo criminoso operava principalmente por meio da aquisição e gestão de estabelecimentos comerciais, incluindo postos de combustíveis nos municípios mencionados. “O esquema incluía a circulação fracionada de dinheiro para reintroduzir os valores de forma aparentemente legítima no sistema financeiro, além de outras operações como liquidação de créditos e compra de combustíveis”, explicou Casanova.

Os indivíduos envolvidos estão sendo investigados por associação criminosa e lavagem de dinheiro, crimes que juntos podem resultar em penas de mais de dez anos de prisão.