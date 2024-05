Acidente de trânsito na PR 323 em Londrina resulta em dois feridos

0:00

Na manhã de 27 de maio de 2024, um grave acidente de trânsito foi registrado na Rodovia PR 323, no quilômetro 59+400, no município de Londrina, Paraná. O incidente, classificado como um choque, ocorreu por volta das 07h00min, envolvendo um automóvel Fiat Siena Fire com placas de Itaquaquecetuba-SP.

O condutor do veículo, identificado pelas iniciais R.L.F.P., de 38 anos, sofreu ferimentos e foi prontamente encaminhado pela equipe do SIATE até a UPA do Jardim Leonor em Londrina. O passageiro, A.A.S., de 54 anos, também com ferimentos, foi transportado para a Santa Casa de Londrina.

No momento do acidente, a pista estava chuvosa, o que pode ter contribuído para que o condutor perdesse o controle do veículo. O carro acabou se chocando contra uma árvore à margem direita da rodovia, no sentido de Sertanópolis para o distrito da Warta.

A pista onde ocorreu o acidente é simples e estava sinalizada com placas de velocidade, indicando limites de 100/90 km/h. Não foi possível realizar o teste de etilômetro no condutor devido ao seu estado de saúde que necessitou de hospitalização imediata.

Este incidente ressalta a importância da direção cautelosa, especialmente em condições adversas de tempo. As autoridades continuam a investigar as circunstâncias exatas do acidente e monitorar a situação para melhorar a segurança na região.