Operação Corpus Christi 2024: PRF e PMPR/Polícia Rodoviária Estadual intensificam fiscalização no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Corpus Christi 2024 no Paraná a partir de quarta-feira, 29 de maio, estendendo-se até domingo, 2 de junho. Simultaneamente, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) também reforçará o policiamento nas rodovias estaduais durante o período. As ações têm como principal objetivo reduzir a violência no trânsito e melhorar a segurança viária para os usuários das rodovias.

A operação da PRF visa mitigar comportamentos de risco dos condutores, como ultrapassagens em locais proibidos, consumo de álcool ao volante, excesso de velocidade e uso de celular enquanto dirige. Será dada atenção especial ao uso do cinto de segurança e aos dispositivos de retenção infantil. As fiscalizações incluirão também a verificação de motociclistas.

Dados comparativos de acidentes nas rodovias federais do Paraná em maio de 2023 e 2024 mostram um aumento nas mortes causadas por colisões frontais e atropelamentos. A PRF apela para que motoristas e pedestres respeitem as leis de trânsito, para proteger a si mesmos e aos outros.

Para apoiar os motoristas, a PRF lançou um canal no WhatsApp, que oferece informações em tempo real sobre as condições das estradas. Este canal já alcançou mais de 35 mil seguidores e é essencial para quem precisa planejar suas viagens, alertando sobre interdições e congestionamentos.

Durante o feriado, também haverá restrições de tráfego para veículos de grande porte em determinados horários nas rodovias de pista simples, a fim de garantir a segurança de todos os usuários das vias.

Por outro lado, o BPRv planeja aumentar a segurança nas rodovias estaduais com a intensificação da fiscalização de veículos e condutores. A operação incluirá o uso de radares portáteis e testes de alcoolemia. Equipes especializadas como Canil e ROTAM serão desdobradas estrategicamente para apoiar as atividades de fiscalização.

Ambas as forças policiais recomendam que todos os usuários das rodovias respeitem os limites de velocidade, mantenham a documentação dos veículos em dia e dirijam com cautela. As operações conjuntas da PRF e do BPRv buscam assegurar que o feriado de Corpus Christi transcorra com tranquilidade e segurança para todos os viajantes.