Acidente de trânsito na PR-445 em Cambé envolve motocicleta e veículo não identificado

Na noite de 6 de junho de 2024, às 20h30min, um acidente de trânsito foi registrado na Rodovia PR-445, no km 78+800m, no município de Cambé. O sinistro envolveu uma colisão traseira entre dois veículos, sendo um deles uma motocicleta Honda CG 150 Fan, com placa de Londrina, PR.

De acordo com os dados colhidos no local, os veículos trafegavam no sentido Cambé-Londrina quando, ao atingirem o referido trecho da rodovia, colidiram. O condutor da motocicleta, um homem de 24 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Cambé para receber atendimento médico.

O veículo V-1, envolvido na colisão, evadiu-se do local antes da chegada das autoridades. Não foi realizado teste etilométrico no local do acidente. As condições da rodovia eram de pista dupla, reta e em nível, com boas condições climáticas no momento do incidente.

A Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) foi acionada para atender a ocorrência e está investigando as circunstâncias do acidente para identificar o veículo que se evadiu do local.

Este tipo de ocorrência reforça a importância de dirigir com atenção e responsabilidade, especialmente em rodovias movimentadas como a PR-445. As autoridades continuam a monitorar e reforçar as medidas de segurança na região para prevenir novos acidentes.

Para mais informações, acompanhe nossas atualizações e siga as recomendações de segurança ao dirigir.