Lar Santo Antônio destaca seu amplo bazar e alerta sobre baixa nas doações

Se você mora em Cambé, já deve ter ouvido falar sobre o Bazar do Lar Santo Antônio. Um Bazar que recebe desde peças de roupas femininas e masculinas, como calçados, utensílios domésticos e até móveis. E para ter ainda mais detalhes sobre o andamento da principal fonte de renda para os projetos do Lar, conversamos com a Irmã Aparecida Jardine, uma das coordenadoras da Instituição.

“O Bazar Lar Santo Antônio é uma fonte de renda muito importante para a manutenção dos nossos projetos: O Lar Santo Antônio, o Abrigo do Padre Manuel e, também a residência de idosos, que passará a ser habitação permanente”, detalha a Irmã Aparecida Jardine.

Quando você adentra o Bazar do Lar, já enxerga o cuidado e carinho com que a diretoria e voluntários recebem as doações. “Aqui têm brinquedos, tem móveis, roupas de cama, colchões em ótimo estado. Outra coisa que quero dizer é que, como o bazar é muito importante para a instituição, os preços que as pessoas que fazem a seleção das doações aqui colocam são baixos, para gerar movimento, para gerar número”, conta Irmã Jardini.

Então você, pessoa que gosta de garimpar você, dono de Brechó, que quer ter uma fonte de produtos bem bacanas para revender, o Bazar do Lar Santo Antônio é um ótimo ponto.

Célia Leibante, administradora de empresas, é uma das clientes assíduas do Bazar “Eu encontro de tudo por aqui. Eu apoio muito esse projeto, sempre venho aqui. Além de ajudar toda a instituição, aqui nos divertimos muito. Tem muita coisa para a casa, decoração, blazers para o inverno. Eu, particularmente, adoro estar aqui”.

A fisioterapeuta Júlia Bento, também ama passar pelo Bazar. “Eu venho aqui há muito tempo. Eu adoro vir aqui. Os funcionários do Bazar são muito simpáticos, nos ajudam em tudo e nos deixam buscar, garimpar mesmo.E além disso, ajudamos a instituição e meio ambiente, também. Então, para mim, é muito importante. Venho aqui quase todos os dias”.

“Às vezes, você tem um casaco no guarda-roupa que não usa há dois anos. Então, traga! Ou um par de sapatos, um par de luvas. Às vezes a pessoa está ali, guardando, e fala, agora quase ninguém usa mais isso, traz que a gente vende para quem precisa ou quer fazer achados”, conta Irmã Aparecida.

A Irmã Jardini alerta ainda: “As doações que chegam precisam estar em bom estado, afinal precisam servir para outras pessoas usarem. Algumas pessoas doam e outras buscam por vestidos de festa. Um dia uma mulher chegou pra uma cliente do nosso Bazar e perguntou: onde você conseguiu esse lindo vestido? E ela falou: comprei no Bazar do Lar Santo Antônio. Ela foi em um casamento com o um vestido que achou aqui”!

E finalizando nossa entrevista com a Irmã Aparecida Jardini, ela registrou a baixa nas doações dos cambeenses para o Lar Santo Antônio, por conta da ajuda ao Rio Grande do Sul. Então se você puder doar, continue doando roupas, sapatos, brinquedos, roupas de cama, móveis, aqui para o lar, continue, as doações são muito importantes para eles também.

Avenida Brasil, nº1432, Vila Brasil,

CEP: 86.192-000 – Cambé/PR , telefone: (43)3254-3661.