Acidente de Trânsito na Rodovia PR-445 em Cambé Envolve Caminhão SCANIA

Na madrugada do dia 6 de junho de 2024, por volta das 01h30, um acidente de trânsito ocorreu na Rodovia PR-445, no km 85, próximo ao pontilhão do Jardim Ana Rosa, em Cambé. O incidente envolveu o capotamento de um caminhão SCANIA, modelo P 310 B8X2, de cor azul.

O motorista do veículo, um homem de 31 anos identificado apenas pelas iniciais V.R.F.V., sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé para receber os cuidados médicos necessários.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e realizar o resgate do motorista. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Este tipo de ocorrência ressalta a importância de medidas de segurança nas estradas e a necessidade de condução responsável para prevenir acidentes. A Rodovia PR-445, que é uma das principais vias da região, frequentemente registra alto tráfego de veículos pesados, o que aumenta o risco de acidentes como este.

As autoridades continuam monitorando a situação e reforçam a recomendação para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela rodovia, especialmente durante a noite e em condições adversas.