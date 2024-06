Portal Cambé recebe Moção Honrosa da Câmara de Vereadores da cidade por sua prestação de serviço à comunidade

0:00

A noite da última segunda-feira, dia 03, foi especial para o Portal Cambé, pois o criador deste site Silvio Rodrigues foi homenageado na Câmara Municipal de Vereadores com a Monção Honrosa. O título que no costume legislativo, é uma espécie de requerimento que visa expressar a manifestação da Casa Legislativa em razão de um fato que enseje repúdio, louvor, apoio,

Estiveram presentes na cerimônia os vereadores Ademilson, Carlinhos da Ambulância, Doutor Fernando Lima, Galego, Igor Mateus, Jeferson da Farmácia, Jota Mattos, Odair Paviani e Tokinho. Além de autoridades locais como o presidente da Associação Empresarial de Cambé David Garcia, e parentes e amigos de Silvio.

O cerimonial da noite ficou por conta do jornalista Benê Filho e, ex-colaboradores, como o jornalista Alexandre Duarte e, parceiros atuais do Portal Cambé também falaram no púlpito da Câmara sobre a importância do trabalho do Portal Cambé para a comunidade local e regional.

O propositor da Monção Honrosa, o vereador Carlinhos da Ambulância também discursou durante o evento, além de ser entrevistado pela jornalista Emily Müller, que tem a Coluna Bela Manchete no Portal Cambé.

Trajetória de Silvio Rodrigues

Nascido em 20 de dezembro de 1977, em Dourados, Mato Grosso do Sul, Silvio Rogério Costa Rodrigues é um cambeense por paixão.

Graduado em Análise de Sistemas, Silvio encontrou no jornalismo uma de suas maiores motivações e, desde o surgimento do site Portal Cambé, registra como maior valor da Marca: a busca pela verdade e pela responsabilidade na veiculação das informações.

Silvio que constituiu família há 23 anos, é casado com Jucélia Aparecida de Oliveira Rodrigues, e pai de dois filhos: Natan Gustavo de Oliveira Rodrigues de 22 anos e Miguel Artur Oliveira Rodrigues, 17 anos.

