Acidente de trânsito resulta em óbito na rodovia PR 986 em Rolândia

Nesta sexta-feira, dia 24 de março de 2023, um grave acidente ocorreu na rodovia PR 986, no contorno sul de Rolândia, no Paraná, resultando em uma vítima fatal. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, conduzida por Cristiano Alan dos Santos, de 21 anos, e um caminhão não identificado.

O acidente aconteceu por volta das 15:02 horas, no km 5 da rodovia, e foi registrado como uma colisão entre os veículos. Infelizmente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

A PRE ainda não divulgou informações sobre as causas do acidente e não foram identificadas testemunhas oculares da colisão. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente e deve emitir um laudo técnico que ajudará a elucidar as causas do acidente.

A equipe de resgate também esteve presente no local para prestar socorro ao motociclista, mas infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e veio a óbito. O condutor do caminhão envolvido no acidente ainda não foi identificado e a polícia está investigando a sua possível identidade.

O trânsito ficou congestionado no local do acidente. Este acidente reforça a importância da prudência no trânsito e a necessidade de respeitar as regras de trânsito para evitar tragédias como esta.