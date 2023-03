Londrina Futsal Feminino estreia no Campeonato Paranaense sub-20 buscando o bicampeonato.

O Londrina Futsal Feminino fará sua estreia no Campeonato Paranaense sub-20 neste final de semana, com todas as partidas acontecendo em Londrina-PR. A equipe é a atual campeã da categoria e conta com o apoio da torcida local para tentar conquistar mais um título.

O time do Tubarão está no Grupo A do Estadual sub-20, junto com ERA/Prefeitura de Paranavaí, ACEF Chopinzinho e UniGuairacá/Prefeitura de Guarapuava. O primeiro jogo do LEC será nesta sexta-feira (24), às 19h, no Ginásio da Unopar, em Londrina-PR, contra a equipe do ERA/Prefeitura de Paranavaí.

Na segunda rodada, as meninas do Londrina enfrentam o ACEF Chopinzinho, no sábado (25), às 10h30, também no Ginásio da Unopar. E encerram a fase de grupos contra o UniGuairacá/Prefeitura de Guarapuava, no mesmo dia, às 18h30, no mesmo local.

Para quem quiser acompanhar as partidas, a entrada é gratuita e pode ser feita pela Rua Marselha.