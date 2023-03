Gaeco realiza operação para combater crimes de jogos de azar em Londrina, Cambé e Ibiporã

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nesta sexta-feira, 24 de março, a Operação Guanabara, que tem como objetivo combater a criação de uma associação criminosa envolvida em diversos ilícitos, especialmente a contravenção penal de jogo de azar e a corrupção ativa de agentes policiais.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão temporária e sete mandados de intimação de medidas cautelares nas cidades de Londrina, Cambé e Ibiporã. A base das atividades ilegais estaria localizada no Jardim Guanabara, em Londrina.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Londrina, que também determinou o sequestro de seis imóveis, quatro veículos e valores pecuniários pertencentes aos possíveis integrantes do grupo criminoso. Entre os investigados está um contador que, no exercício de sua atividade profissional, teria passado orientações aos investigados para o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, por meio da utilização de uma “empresa fantasma” e da manipulação de dados contábeis e fiscais.

As medidas cautelares impostas aos investigados que não foram alvo de prisão foram o comparecimento mensal em Juízo (para informar e justificar suas atividades); a proibição de manterem contato com os demais investigados e com as testemunhas (por qualquer meio de comunicação); a proibição de frequentar locais em que a associação criminosa exerce suas atividades ilícitas e o uso de monitoração eletrônica.

A Operação Guanabara é uma continuidade da Operação Imperium, realizada em maio de 2021 pelo Gaeco e que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa do ramo de jogos ilegais que atuava em diversos municípios paranaenses e no estado de São Paulo. A partir de elementos probatórios recolhidos nessa ocasião foi aberta a nova linha de investigação, culminando na ação executada nesta sexta-feira.

As ações do Gaeco demonstram o comprometimento do Ministério Público do Paraná em combater o crime organizado e o jogo de azar ilegal, que trazem prejuízos à sociedade e fomentam a corrupção e outras atividades ilegais.